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找到左營仙姑頭皮！兒跪碎屍魔家前呼喚招魂　擲8次筊才應允回家

▲▼ 遭碎屍魔殘忍「剪刀分屍」　張婦家屬帶法師現場招魂。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲被害的左營張姓婦人大兒子下跪擲筊，擲8次才獲得應允。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞、賴文萱／高雄報導

「阿母！妳跟我回家了！」高雄73歲男子張介宗殘忍殺害3名婦人並碎屍丟棄，震驚社會，其中一名人稱「仙姑」的被害者張婦4名家屬，今（14）早和法師前往張嫌住處進行招魂，張婦的兒子在法師的帶領下，下跪擲筊問「希望母親的魂魄跟著回家」、「還有沒有什麼事要交代」？經過8次的擲筊才獲得應允的「聖筊」，整個招魂過程約45分鐘，場面哀戚。

住在左營區的張姓婦人今年過農曆年前失蹤，家屬在1月27日通報協尋，張嫌分屍林姓婦人案件被曝光後，警方調監視器才驚見，1月17日張婦與張嫌一同前往其住處後就失聯，隔日張嫌頻繁進出，疑似棄屍。

▲▼ 遭碎屍魔殘忍「剪刀分屍」　張婦家屬帶法師現場招魂。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲遭碎屍魔殘忍「剪刀分屍」的張婦家屬帶法師現場招魂。（圖／記者陳宏瑞攝）

警方目前尋獲37塊屍塊中，大多來自於林婦，另外，張婦則尋獲頭皮及胸部組織，對照警方在剪刀發現張婦生物跡證，初步研判張嫌疑就是用剪刀變態剪下胸部分屍。

張婦在確定被害後，張婦的兒子、2名女兒及1名女婿，今早帶著法師前往張嫌住處樓下進行招魂儀式，家屬神情哀戚低調跟著法師進行儀式。

4人先持香祭拜後，由大兒子跪地擲筊，問著「阿母！妳跟我回家了！」、「妳擱有啥米歹誌交代某？（台語，意思：有什麼事要交待嗎？）」，希望媽媽的魂魄能跟著回家，不過擲了8次才終於有聖筊，在儀式結束後，家屬也迅速離開現場。

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