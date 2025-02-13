女樓管監督工程被炸死　醫師1句「沒法救了」櫃哥男友崩潰

記者白珈陽、劉人豪／台中報導

台中新光三越今（13日）發生恐怖氣爆，釀成多人傷亡，當中一名新光三越23歲年輕林姓女樓管，據悉，消防人員是在11樓電梯口找到林女，送醫急救仍回天乏術。在其他百貨公司擔任櫃哥的林女男友說，知道女友在監督工程，實際工作內容就是看工程，接到通知時第一個到醫院，但是醫生就說「沒辦法搶救了，沒有心跳」；林女小姑則說林女本來3月要離職，沒想到會遇到爆炸身亡。

▲林女男友說，林女擔任樓管，監督這次的裝潢工程。（圖／民眾提供）

林女小姑不滿表示，「一個大百貨公司，應該叫專業人員去監工才對，不應該叫我們23歲小女生去監工，過往就有好幾起這種工安事情，因為裝潢而造成氣爆之類的。當時收到消息的時候人已經在醫院了，其實是看新聞報道才知道發生什麼事，從頭到尾新光三越沒有聯絡，是醫院打電話過來通知的，也沒有跟新光三越談過，也不知是什麼情形造成的。」

▲台中新光三越氣爆，23歲女樓管慘死11樓電梯口（圖／記者許權毅翻攝）



林女小姑說，家屬現在的心情沒有辦法去監督或是去了解，什麼情形真的是不知道，女樓管從大學畢業後就進去上班到現在，她有跟母親說過要去監督這個工作，還提到預計過完年3月要辭職，說要回新竹。

林女男友指出，不知道為什們會讓女友去監督工程，2人在一起快2年，從她大學畢業時開始交往，事發當時在隔壁遠百上班，得知消息後就是先聯絡女友，但都打不通，結果女友家屬就說人已經在醫院了，到了現場醫生就說沒辦法搶救了，沒有心跳。

林女男友說，當時不知道女友是在巡邏還怎樣，現在人都已經走了，為什麼會造成這個事故，覺得比較奇怪，而女友也有說她在監督工程，跟廠商對接之類的，工作內容就是要看工程。