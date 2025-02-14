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花蓮樂活名攤767顆星！東大門夜市佔721星　頒獎秀出「夜市王」

▲▼花蓮縣政府舉行樂活名攤「市在必星 蛇我其誰」頒獎典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府舉行樂活名攤「市在必星 蛇我其誰」頒獎典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府於13日在花蓮縣客家文化會館演藝堂舉行花蓮縣樂活名攤「市在必星 蛇我其誰」頒獎典禮，表揚本縣榮獲經濟部「樂活名攤」認證的攤商，包含東大門夜市、重慶市場、中華市場、復興市場及中山市場，皆有攤商摘星。本次頒獎典禮不僅是肯定攤商、管委會與自治會的努力，也展現縣府對地方市場夜市與觀光發展的重視。

在去年經濟部「優良市集樂活名攤」評鑑中，東大門夜市再度展現強勁實力，東大門夜市榮獲五星殊榮，連2年持續高居東部第一，總計取得樂活名攤高達721顆星，花蓮市4個公有零售市場則拿下46顆星，全花蓮總計取得767顆星，實屬不易。

▲▼花蓮縣政府舉行樂活名攤「市在必星 蛇我其誰」頒獎典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

表揚榮獲經濟部「樂活名攤」認證的攤商。

儘管過去一年，花蓮經歷地震與颱風挑戰，縣府與攤商們仍不斷努力提升服務品質，東大門夜市積極改善園區設施、推動食安教育訓練、加強消防與急救知識，並舉辦英語會話與直播行銷課程，確保夜市在觀光低潮時期仍能自我提升、強化競爭力。

花蓮縣長徐榛蔚表示，東大門夜市是花蓮觀光的重要品牌，不僅連續兩年榮獲五星優良市集殊榮，在日前更獲得緯來電視網美食實境節目《夜市王》總冠軍的頭銜，顯現攤商業者的專業與努力以及東大門夜市的高人氣！而活動上，東大門夜市福町夜市主委曾黃家明、原住民一條街主委楊秋農、各省一條街主委沈英基以及自強夜市主委呂佩芹等人也一同將夜市王匾額獻獎予徐縣長，場面歡喜且激昂！

▲▼花蓮縣政府舉行樂活名攤「市在必星 蛇我其誰」頒獎典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

東大門夜市將夜市王匾額獻獎予縣長徐榛蔚，場面熱烈激昂。

徐榛蔚感謝夜市主委們及攤商業者的用心經營以及前縣長傅崐萁的遠見，將不符合區域計畫法的夜市都整合起來，而在傳統市場的部分，縣府近年也積極優化提升，希冀更符合鄉親的需求，也讓市容更好。而對於傳統市場的推廣行銷，縣府也積極進行，透過中、英、日、韓等出版品翻譯，帶領國際觀光客深入花蓮、認識在地食材及異國料理，品嚐屬於花蓮的好味道！

▲▼花蓮縣政府舉行樂活名攤「市在必星 蛇我其誰」頒獎典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼獲獎五星級殊榮的甜一口精緻糖業，是在地花蓮的糖葫蘆品牌，已打入多項大型通路。

今年度多家優秀攤商獲獎，展現東大門夜市豐富多元的特色，東大門夜市獲獎攤位高達313攤，已有超過八成的攤商獲樂活名攤星級肯定，其中「小賴好茶」、「原香嘟論竹筒飯」、「馬告炒麵刈包」、「東麥局」、「甜一口精緻糖業」等5攤榮獲五星級殊榮；另有「法式官財板」、「肚肚扁巴西餡餅 Tudo Bem Pastel」、「億大雪花冰」、「奇波熱狗寶 Chipo Hotdog」、「高大俠吧」、「小酒窩 Tiny Bar」、「泰哥 Tiger 泰式手沖奶茶-福町店」、「福町本舖檸檬汁」等8攤獲得四星認證。此外，花蓮市4個公有零售市場，則有17攤摘星，其中重慶市場的「賀田菇菇の舖子」、「角龍漁行」更是獲得四星名攤認證。

▲▼花蓮縣政府舉行樂活名攤「市在必星 蛇我其誰」頒獎典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

觀光處長余明勲表示，「優良市集樂活名攤」評核標準相當嚴格且逐年調整難度，非常競爭，而東大門夜市能夠連2年獲得五星級市集的榮耀，實屬不易。這不僅是對花蓮夜市文化的肯定，也展現了縣府、管委會與攤商間公私協力合作的成果，歡迎鄉親朋友來夜市給予肯定支持，東大門將朝向永續方向前進，從餐具到節能減碳，都將朝永續花蓮的方向經營。

值得一提的是，本次獲獎五星級殊榮的甜一口精緻糖業，是在地花蓮的糖葫蘆品牌，在自強夜市和東大門夜市已經營15年，更打入多項大型通路，包括7-ELEVEN、星宇航空、大型連鎖娃娃機夾子園、遠雄海洋公園、太魯閣晶英酒店等，以實際行動擦亮花蓮優質產品金字招牌。

本次頒獎典禮圓滿落幕，花蓮縣政府將持續推動在地市場夜市發展，透過環境改善、攤商培訓及行銷推廣等多元措施，打造觀光亮點讓花蓮的觀光與經濟發展更上一層樓。縣府誠摯邀請全國旅客親自來到東大門夜市及最在地的菜市仔，品味美食、感受熱情，一同見證市集魅力！

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