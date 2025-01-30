李珠珢任SBS演藝大賞頒獎人　穿白色禮服「羞跳三振舞」！畫面曝

▲李珠珢出席SBS演藝大賞。（圖／翻攝自李珠珢IG）



記者施怡妏／綜合報導

「2024 SBS演藝大賞」原定於去年12月31日舉行，因濟州航空事故而延期，於昨（29）日舉行，韓國啦啦隊「三振舞女神」李珠珢驚喜現身，擔任頒獎人，身穿白色平口禮服，一出場就在台上大跳三振舞，讓不少粉絲又驚又喜。就有網友指出，可以肯定的是，啦啦隊在韓國的地位上升了。

SBS演藝大賞於29日舉行，李珠珢與主持人梁世燦共同頒發「短影音最多觀看數獎」，李珠珢身穿純白平口禮服，放下長髮，臉上露出羞澀甜美的笑容，一出場就跳起「三振舞」。事後，李珠珢在IG限動分享頒獎片段，並曬出自己在後台化妝間的側拍照。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李珠珢的出現讓許多人很驚喜，特別是在年末頒獎典禮上，雖然曾有請來偶像團體表演的案例，但是找來啦啦隊成員出席典禮的例子少之又少；就有網友在PTT發文，「看到他限動分享覺得還蠻驚訝的，SBS是南韓三大電視台之一，演藝大賞也算是該台重點，為何珠珢會出現在這還蠻訝異的，或許也代表三振舞的高人氣？」

▲李珠珢上傳在頒獎典禮的後台側拍照。（圖／翻攝自李珠珢IG）



對此，許多網友也很驚訝，「邀請她來頒獎short clip最多觀看賞也蠻合理的啦」、「李珠珢登上參與還是正面加分的，畢竟南韓啦啦隊地位有待提升，雖然是頒獎人，但也是肯定了李珠珢掀起的流量狂潮」、「珠珢這樣真的很扯，光能邀請來頒獎就很誇張了」、「看到李珠珢出現在這樣的一線重要典禮上，真的讓人驚喜」、「可以肯定的部分是，至少啦啦隊在韓國地位上升了」、「啦啦隊可以上韓國三大台的年末頒獎典禮，真的也是種成就了」。

事實上，李珠珢並非第一個登上頒獎典禮的啦啦隊成員，被稱作「亞洲最強啦啦隊女神」的朴騏良也曾出席過類似活動。朴騏良身高176公分，外型出眾，自2007年加入蔚山摩比斯太陽神啦啦隊後，便獲得許多關注，之後更跨足演藝圈，接下不少廣告，還在綜藝節目上露面，成為啦啦隊與演藝圈雙棲的成功範例。

▼朴騏良被稱作「亞洲最強啦啦隊女神」。（圖／翻攝自朴騏良IG）

