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本來和麵包店約好　新光三越氣爆後...他接1通電話：這樣的員工！

▲新光三越台中中港店13日發生氣爆。 （圖／記者陳以昇攝）

▲新光三越台中中港店13日發生氣爆。 （圖／記者陳以昇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

新光三越台中中港店昨（13）日發生氣爆。「德文輕鬆學」透露，他前一天（指12日）買麵包時，漏拿了法棍，因此和麵包店約定好13日補拿，結果沒想到當天卻發生氣爆，而麵包店的妹妹還特地通知他不要過去，讓他覺得很貼心。貼文曝光後，不少網友也留言誇讚妹妹。

「德文輕鬆學」在Threads上，貼出他在Google上留下的評論截圖。內容寫道，他12日買麵包時，漏拿了法棍，因此本來和麵包店約好13日要補拿，結果到了當天，他就接到一通電話，對方口氣極為緊張，「原來是新光三越氣爆了」。

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「德文輕鬆學」表示，發生氣爆後，麵包店的妹妹居然特別抓出時間通知他不要去，「其實他們大可以說，事發突然，新聞第一時間都沒有報，他們不需要特別通知我」，但對方卻還是很貼心的告知他，「其實安全第一，法棍小事，祝大家都平平安安」。

在 Threads 查看

接著，「德文輕鬆學」又在串文底下表示，沒想到下午2時，麵包店的妹妹又打電話給他，而且看起來是自己的手機。妹妹說，「很抱歉今天沒辦法拿麵包了。昨天說要三天內來拿，現在當然就您方便時再來拿就可以了。」妹妹也說，他們會盡快克服，一定會讓客人拿到麵包的。

聞言，「德文輕鬆學」就直呼，「我到底聽了什麼？這樣的員工！」明明是他自己健忘、結帳後忘記拿麵包，沒想到店家卻看得這麼重。

貼文曝光後，底下網友也紛紛回應，「那個妹妹也太有責任感」、「哭了，太有責任感了」、「這個妹妹好感人～好棒的員工」、「謝謝妹妹的好心通知，讓客人感到溫馨體貼」、「這妹妹該加薪！第一時間還能想到客人」。

本文經「德文輕鬆學」授權引用

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