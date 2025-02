蘋果執行長重磅破謠言「19號有新夥伴加入」　果粉嗨翻狂猜

記者蘇晟彥/綜合報導

iPhone SE 4即將上市的傳聞鬧得沸沸揚揚, 14日蘋果執行長 Tim Cook 親自在自己推特上預告「2/19將有全新夥伴加入蘋果大家庭(Get ready to meet the newest member of the family.)」,同時以金屬色的蘋果圖示亮相,再度引起不少果粉猜測,「到底是什麼新品!」

綜合近日風風雨雨的謠言,iPhone SE 4的上市幾乎已經是鐵錚錚的事實,而蘋果執行長Tim Cook 在19日凌晨無預警在自身推特上寫下,「做好準備跟我們的家族新夥伴見面,就在2/19。(Get ready to meet the newest member of the family. Wednesday, February 19. )」

而這次的LOGO則使用金屬色光澤,就有不少果粉猜測,這個顏色可能跟Mac Air比較有關係,但也有人表示,可能是iPhone SE系列新色會以金屬作為主色調,但總之,19日就會有發表會,相信近期的所有傳聞都將在19日正式揭開。