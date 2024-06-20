男醫生肛門指診！便血女控「性侵」索賠89萬：手指動作難以忘記

▲女便血就醫被肛門指檢，事後控遭遇性侵。（示意圖／Pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

家住深圳的陳姓女子近日發現自己出現血便，急忙掛了家附近醫院的肛腸門診號，急忙趕過去後才發現，主診的醫生竟然是男的。之後，她接受了該醫生的肛門檢查，事後她回憶認為自己遭遇對方性侵，「期間手指在裡面的按壓動作至今都難以忘記。」

據《39健康網》報導，陳女表示，「當時我也沒多想，說了症狀後，他說先做個肛檢，值班的就他一個人，診室裡也沒有其他護士在場，我擔心病情就同意了。」

後來，陳女被要求脫了褲子，躺病床上，男醫生戴了個手套就往她的肛門伸手指探了進去。她回憶，期間手指在裡面的按壓動作至今都難以忘記。

回家後她越想越不對勁，「為什麼沒有女性醫護人員在場時，而且這個過程也沒有提供紙質病歷本說明」，因為涉嫌隱私部位，她覺得可能自己遭受到了「侵犯」，要求醫院做出解釋並索要20萬（人民幣，約新台幣89萬元）精神損失賠償。

醫院對當時醫生操作細節進行調查，認為醫生操作符合診療規範，而且患者當時也是答應了做檢查的，沒有答應陳女的要求。

「肛診」、「肛檢」學名又叫直腸指診，至今仍是肛腸科臨床檢查的重要方法之一。簡單來說就是醫生用食指伸入被檢者的肛門、直腸進行檢查。

大陸東部戰區總醫院秦淮醫療區健康體檢中心副主任醫師張傳生表示，直腸指診有很高的臨床意義，可以通過檢查發現早期肛門癌、直腸癌，此外，對於痔瘡、出口梗阻型便秘、前列腺疾病及婦科疾病都有一定的診斷作用。