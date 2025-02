人類1000年後長怎樣？　AI模擬圖像曝：出現駝背、鷹爪手

▲AI模擬人類千年後可能會出現駝背、鷹爪手等特殊外貌。(圖/ImageFX AI)



記者張方瑀/綜合報導

人類未來還會持續進化嗎?回顧靈長類祖先,我們可能會認為當前的人類已經抵達演化的終點,但隨著科技發展、地球環境變化,人類的外貌將逐漸改變。科學家利用Google的ImageFX AI圖像生成器,模擬了人類在1000年後可能的樣貌,除了外貌會更趨一致外,還會出現駝背、鷹爪手等特殊外貌。

