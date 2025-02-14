網傳「新光三越氣爆」拆除遇到切瓦斯管：切下去大爆炸

記者葉國吏／綜合報導

台中新光三越百貨氣爆造成4死33傷，初判是瓦斯氣爆引起，但原因尚未完全釐清。網路上流傳幾張對話截圖，內容指出新光三越曾找來一組專門切瓦斯管團隊，沒想到切割中發生爆炸。不過欣中天然氣則表示，早在周一就已拆卸瓦斯表並封管，意外原因仍須進一步釐清。

▲網路流傳新光三越氣爆拆除遇到要切瓦斯管對話截圖。（圖／翻攝Threads）

從流傳的截圖中可以看到，拆除團隊在被問及是否因拆除引發氣爆時，回應稱在拆除過程中需要切割瓦斯管，並已向新光三越報告，對方表示會請專業人員來切割，未料一切割下去就發生了爆炸，導致「大家一起飛起來」。

新光三越氣爆造成4死33傷，消防局初步判定是瓦斯氣爆，外界質疑可能是天然氣引發。欣中天然氣發布聲明指出，新光三越在2月10日提出櫃位調整及整修要求後，公司立即拆除瓦斯表並完成封閉管路作業，並強調氣爆後管線外觀和封塞塞頭均完整，無瓦斯外漏或燃燒痕跡，認為與天然氣無關。

▲新光三越建築外牆嚴重毀損。（圖／記者游瓊華翻攝）

不過現場有證人指出事發前曾聞到瓦斯味，讓氣爆發生原因仍需要進一步調查釐清。不過因新光三越改裝美食街未事先申請，台中市長盧秀燕已經下令無限期停業，預估將開罰至少百萬元罰鍰。