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史上最慘百貨事故！　30年前「三豐百貨」倒塌502死

記者葉國吏／綜合報導　

台中新光三越百貨的12樓美食街發生嚴重氣爆事故，導致4死、30人輕重傷。史上最嚴重的百貨公司工安意外，發生在1995年南韓的三豐百貨倒塌，造成502死937傷，損失約新台幣74億元。

▲▼ 南韓三豐百貨1995年6月29日倒塌。（圖／翻攝自維基百科）

▲南韓三豐百貨1995年6月29日倒塌。（圖／翻攝自維基百科）

回顧這場全球第二嚴重的大樓倒塌意外，當年夜班警衛留下一張不尋常的紙條，上面寫著，整棟大樓屋頂傳出怪聲，很奇怪。但這個警訊並沒有讓一早來上班的經理放在心上，因為屋頂大型空調前些年有移動過，怪聲有可能是裂縫造成的。

到了10點的開門營業時間，5樓餐廳員工突然傳來柱子附近出現巨大裂縫、地板明顯下陷的消息，經理立刻關閉餐廳、掛上施工警語，並下達封口令避免八卦外流。沒過多久，客人們開始反應聽到奇怪聲音，員工們也感受到大樓震動，甚至看見地板磁磚破裂，但百貨經營高層仍未下達關閉或疏散命令。

▲南韓三豐百貨倒塌後，當局介入調查後，發現這是一起人為疏失案件。（圖／達志影像／美聯社）

來到中午時分，經理認定大樓震動的現象可能都與頂樓大型空調有關，隨即把空調關閉、謊稱冷氣故障。在5樓裂痕擴大後，經理把狀況向上通報，但高層只注重營業額損失，把工程師啟動疏散、全面檢查等建議當耳邊風，繼續營業。

下午5點左右，4樓天花板開始下陷，該樓層進行封閉管制；50分鐘後，大樓傳出劈啪斷裂聲，這才開始疏散顧客與職員。到了最關鍵的5點52分，天台開始倒塌，承重柱變得不堪負荷，一根接著一根倒下，而大樓也在20秒內，一樓接著一樓向下坍塌，整幢建物的北翼瞬間垮塌到地下室，上千人未能即時逃出。

▲南韓三豐百貨倒塌後，當局介入調查後，發現這是一起人為疏失案件。下圖為失蹤民眾家屬到現場尋找家人蹤跡、物品的畫面。（圖／達志影像／美聯社）

這幕景象讓當時路邊的行人看傻眼，南韓當局隨後下令進行全面調查這起空前悲劇，原以為是鬆軟地基釀禍的說法全被推翻，後續傳出來的一樁樁內幕，讓韓國人民更加憤怒。

奉命調查的檀國大學土木結構工程系教授鄭鑾（정란）表示，這就是一起人為疏失案件，因為百貨內的結構與初始設計圖完全不一樣。

事實上，當初這棟大樓的設計原是4層樓高的辦公樓，但集團會長李鐏在工程中要求重新設計，改建成5層樓高的百貨大樓，在營建商以安全為由拒絕後，高層下令撤換營建商，最後以集團本身的建築公司繼續施工。

▲會長李鐏最終被定罪。（圖／達志影像／美聯社）

然而，此一改變牽動許多關鍵因素，包括承重柱直徑比原來的要小，且每條承重柱裡的鋼筋從16條減為8條。此外，大樓增建的第5層原先計畫設置溜冰場，到了施工後期改為8間餐廳，因地板要鋪設暖氣而加厚，更增加承重結構負擔。

此外，整棟樓的空調設備都安裝在樓頂，由於周圍居民的對空調噪音的抱怨，百貨決定移動設備，但為了節省成本，高層用的設備並不是起重機，而是直接利用滑輪拖拽，導致樓頂出現裂痕，讓整個結構大大受損。此後，每次啟動冷氣時，震動都會向外擴散至結構不穩的屋頂，讓5樓的承重柱裂痕不斷擴大。

根據當局調查，三豐百貨更改建築設計的過程，也發現許多當地官員收賄，超過20人被政府定罪。1995年12月27日，韓國漢城地方法院依據《特定犯罪加重處罰法》及刑事疏忽罪的罪名判處李鐏有期徒刑10年半，並依貪汙和過失殺人罪名判處李鐏兒子李漢祥有期徒刑7年；隔年4月，李鐏在上訴後獲減刑至7年。

這起意外引爆韓國人民的怒火，也讓許多韓劇、電影以此為背景翻拍故事，影射官商勾結，也讓韓國人民反思，在現今社會追求現代化的同時，是否因此罔顧生命安全。

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