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台大碩班考試傳「打光作弊」　校方調查：初步研判可能性不高

▲▼ 金甌女中。（圖／記者湯興漢攝）

▲台大碩班8日舉行入學考試時，位於金甌女中的考場遭爆疑似有舞弊。（圖／記者湯興漢攝）

記者林育綾／台北報導

台大碩班在2月8日舉行入學考試，不過有網友稍早在社群平台爆料，在金甌女中考場疑似發生舞弊事件，考場外有「異常光源」像考場發送暗號，並在考試結束前10分鐘時停止。台大今（10日）對此回應，不容任何舞弊行為，也會追蹤此事發展，但初步研判「要藉由此種方法舞弊的可能性並不高」。

網友在社群平台Threads上爆料，2月8日台灣大學碩士班入學考試時，在第6考場（金甌女中）有考生發現，考場外的高樓有一個「異常光源」，向考場疑似發送訊號、暗號的情況。消息指出當時為下午第1節英文考科，該光源以「具規律性、長短變化的方式閃爍」，疑似「某種密碼形式傳遞」，並於考試結束前10分鐘時停止。

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發文內容指出，金甌面向中正紀念堂的試場，都能看見該光源，至於訊號發送者如何知曉正確答案，「只要安插四至五名高手負責不同題區，考試後40分鐘可離場時，將選擇題答案抄寫於准考證背面空白處帶出即可，其實並不困難。」

發文還提到，依照光源的亮度、大小、位置，難以辨認是不是一般家庭燈具，又提出，「即便是有特殊活動，又為何於白天使用如此巨大之燈具、且無其他燈光或渲染效果」。

網友看了貼文紛紛留言「這時代，作弊還會用這麼原始的作弊方式嗎？如果是，還真復古！現在各類考試，應該抓遠訊科技舞弊比較重要！」、「我連摩斯電碼都背不起來，難怪上不了台大」、「我是覺得啦，要是有這種作弊能力未來在職場也會是個人才，上台大剛好而已」。

對此，台大回應，台灣大學辦理各項入學考試皆以公平、公開、公正為原則，不容任何舞弊行為。當日該節次結束，經考生向試務中心反映後，於次節起至次日，面對該光源的試場均以「拉下窗簾」因應，考場巡視人員亦加強查看。台大也表示，會追蹤此事的發展，但初步研判，「要藉由此種方法舞弊的可能性並不高」。

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