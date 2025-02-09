AI熱潮吸學生「文組碩班報名慘」　學者嘆：和就業薪資有關

▲台大碩士班招生筆試昨起一連舉行兩天，報考資工與人文領域人數呈現天壤之別。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

AI（人工智慧）正夯，帶動台大、清大等頂大的研究所考試，報考人數資工系獨占鰲頭。相較之下，報考人文組人數則是天壤之別，像是清大歷史所甲、乙兩組各僅有4、2人報名，台大戲劇系今年共10人報名，去年更僅有5人報名，學者專家指出，這恰好反映就業市場兩樣情。

台大碩士班招生筆試昨（8日）起一連舉行兩天，受到輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳帶領的AI風潮影響，今年各大學碩士班招生筆試報名人數最多科系，都是資工為主，像是台大資工與AI碩士班聯合招生，高達1375人報名，連續10年都是台大報名人數最多科系。

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此外，清大報名碩士班招生筆試最多的也是資工系，今年共1106人報名，占全部報名人數的7121人的15.5%，但比去年減少近300人，第二名則是化工系532人。而清大資工所至少連續5年都是報考人數最多，112學年甚至高達2084人。

不過，台大和清大都出現熱衷報考資工等理工科系研究所，但和報考人社科系研究所考生人數，卻出現數十倍差異。像是清大歷史所甲、乙兩組各僅有4、2人報名，和報名資工所考生總數差距超過百倍。另台大戲劇系今年共10人報名，報名人數差距也超過百倍，去年更僅有5人報名，最後還出現缺額3人，冷熱狀況可說天壤之別。

▲今年報考各大學資工與AI領域研究所的考生仍是最大宗。示意圖。（圖／記者許敏溶攝）

對於清大今年資工系報考人數大減近300人，清大教務長巫勇賢指出，主因是和陽明交大考試撞期，過去也曾因和成大撞期而有減少。至於報考理工與人文考生人數差距太大，主要和就業與薪資有關，但清大仍會鼓勵大學生，找到自我興趣並強化非理工學科與AI的整合，例如在人文社會學院開設「生成式AI指令與歷史學習及研究」、「深度閱讀與生成式AI協作創作」等課程，讓同學了解在AI世代，最無法被取代的就是人的價值與溫度，這正是人文社會領域所培養的特質。

《大學問》網站執行長魏佳卉表示，受到少子化影響，最近幾年碩士班招生筆試的人數的確呈現下滑趨勢，但同樣也出現兩極化情況，像是資工、電機或跟半導體相關領域的研究所，考生爭相報考，但報考人文社會科學研究所的考生則是越來越少，這是很現實的狀況，畢竟念研究所目的就是希望畢業後可以拿到更高薪資，也導致目前相當極端的狀況。