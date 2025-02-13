翁曉玲才警告罷團別以身試法　藍營被抓包「幽靈連署」罷免李坤城

▲藍營連署罷免李坤城又爆幽靈連署。（圖／李坤城國會辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

大罷免潮來襲，藍委翁曉玲日前表示，修選罷法就是要防死人連署，警告打算大抄特抄的罷免團體，只要有連署假冒就會重懲，不要以身試法，挑戰法律界限。而日前除藍營連署蘇巧慧罷免案被抓到有抄名冊狀況外，藍營發動罷免綠委李坤城案也傳出相似情形。照規定，中選會收到罷免連署後會抽樣寄出查詢單，確認該位民眾是否有連署，有民眾今（13日）到李坤城服務處陳情表示，自己收到選委會查詢單，但他並未連署，不知道是不是跟他過去曾經是國民黨員有關？

李坤城表示，之前就懷疑，他在市場、街頭走透透，根本就沒有看到有所謂的罷免團體在公開場合擺攤連署，在網路上也查不到任何罷免的公開資訊，卻莫名其妙可以送件罷免。當時他就認為這是幽靈連署、幽靈造冊，還特別提醒罷免團體，這樣有偽造文書之嫌，要付刑事責任。

李坤城指出，果然今天上午，就有一位民眾氣噗噗的跑到服務處陳情，說他並沒有去連署罷免，怎麼會收到新北市選委會的查詢單，問他罷免提議人名冊上是否為他本人簽名。這位民眾說，坤城委員做得這麼好，他怎麼可能去連署罷免，不知道為什麼罷免團體會有他的個人資料，不知道是不是跟他過去曾經是國民黨員有關？

李坤城透露，由於實在太氣憤，這位民眾除了勾填不是本人簽名之外，還特別寫下「我本人沒有參與李坤城罷免案，請新北市選舉委員會查證，為何我個人資料外洩，成為選舉罷免工具」。

李坤城再次提醒，三重區的罷免團體，你們偽造文書、幽靈造冊的事實太明顯了，但這絕對不是第一件。他也呼籲有收到查詢單，但非本人親自連署的民眾，請把資料送來服務處，自己會就這些具體證據，向地檢署提出告發，以遏止罷免歪風，讓造假的人得到教訓！