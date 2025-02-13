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國三女畢旅回家就懷孕！西門町自由活動　竟被帶到公廁性侵

▲一名懷孕的女網友抱怨，老公竟然連產檢都要AA制。（示意圖，Pixabay）

▲國三少女參加畢業旅行回家後被發現懷有身孕，家人報警控告男大生網友涉嫌性侵。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

詹姓男大生透過社交網站亂槍打鳥，認識了南部的1名國中女生，進而得知對方要到台北畢業旅行，相約趁少女在西門町自由活動時，到旅館開房間，結果女學生回家沒多久懷孕了，家人追問之下得知女學生除了和詹男發生性行為，還多次被引誘傳送自拍裸照，台北地檢署調查後，依與未滿16歲少年性行為、及《兒少性剝削防制條例》起訴詹男。

據了解，詹男早在2021年間，就曾透過Messenger與本件被害少女加好友，但當時少女覺得詹男一直在聊性暗示的話題，覺得不舒服，因此封鎖詹男未再連絡，2023年6月間，詹男又從IG上重新認識已經讀國三的少女，少女沒有特別注意到是同一個人，2人開始密集交談。

詹男見取得少女信任後，多次引誘少女自拍私密影像，少女雖然在傳送給詹男觀賞後，都會自行收回，但其實已經被詹男偷偷下載部分裸露照片，2023年10月間，少女學校安排畢業旅行，其中一個行程是在西門町自由活動，詹男得知後立即邀約見面。

詹男見到少女後，帶少女到附近的男用公廁內發生性行為，再把少女送回集合地點，少女回家後，肚子漸漸隆起，家人察覺有異，帶去醫院一驗竟然已經懷孕，憤而提告，但詹男到案後矢口否認犯行，堅稱不知道少女未滿18歲。

不過少女回想起早與詹男認識的經過，提供過往對話紀錄，證明少女早在2021年間就說過自己還在念國一，檢察官因此認定詹男明知2023年間，少女仍未是未成年，詹男原本希望和解，但沒有履行付款條件，調解失敗，檢察官因此依法起訴，並向法院聲請將詹男用來下載少女裸照的iPhone 13 Pro當犯罪工具沒收。

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