去年交通死亡降7%目標達標難　陳世凱：往好的趨勢走

▲交通部長陳世凱。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部今(7日)公布去年1月11月交通事故統計，30日死亡2675人，比去年同期減少99人，死亡人數降低3.6%，行人死亡332人也降低2.4%。雖12月統計尚未出爐，但去年整年度死亡降低7%目標恐難達標。交通部長陳世凱表示，死亡呈現下降，雖初期改善幅度不會太大，但已往好的趨勢走，降幅會一年比一年大。

交通部下午公布1月11月交通事故統計，件數達35萬5491件，減少3.4%，30日死亡2675人，也比去年同期降低3.6%，其中機車死亡下滑2.2%、高齡者死亡減少3.6%、酒駕死亡則大降37.5%、行人死亡也減少2.4%，不過兒少死亡則攀升5.7%。

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交通部長陳世凱表示，去年1月到11月車禍件數下降，死亡人數也是下降，不管機車、高齡者、酒駕和行人死亡都比前年同期減少，往好的趨勢在走，而兒少死亡數據顯示狀況不太好，甚至增加，針對兒少和青少年無照駕駛管理將做出更多努力。

由於去年1月到11月降幅遠低於目標7%，雖12月統計尚未出爐，但整年度死亡減少7%目標恐難達標。陳世凱表示，交通改善趨勢是往好的方向走，交通改善初期降幅不會太大，但去年已完成799處路口改善等，持續從工程面、教育面推動改善，用路人停等文化等習慣和趨勢會逐漸擴大。

陳世凱強調，相信交通事故改善降幅未來會漸漸擴大，因此不是以平均降低7%來看，而是要看今年降低幅度要比去年好，改善幅度一年比一年大，趨勢要一年比一年好。