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紫南宮「呷平安丁酒」登場！霸氣送7萬份料理包　人龍綿延1KM

記者高堂堯、黃資真／南投報導

竹山紫南宮蛇年「呷平安丁酒活動」於今(13日)農曆正月十六日上午9時在紫南宮水濂瀑布前停車場開始發送，吸引2萬多人無畏天冷大雨、排成超過1公里人龍領取。

▲▼ 南投竹山紫南宮舉辦「呷平安丁酒活動」 。（圖／記者高堂堯攝，下同）

▲南投竹山紫南宮舉辦「呷平安丁酒活動」，現場發放7萬份丁酒雞肉冷凍料理包。（圖／記者高堂堯攝，下同）

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紫南宮主委莊秋安表示，今年為信眾準備的食材為卜蜂公司特別以紫南宮風味的丁酒雞肉冷凍料理包，一份料理包約為兩人共食的份量，往年都準備6萬份，今年加碼至7萬份，而且為答謝大批信眾冒雨等候，更開放一人可領2份，希望信眾領取回家與家人或朋友共同分享紫南宮福氣，也另為吃早齋或素食的信眾提供數千份素食料理。

莊秋安表示，近兩年因疫情而將過去現煮分享的方式改為發贈料理包，除了健康衛生，因不必擔心信眾現場食用後有酒駕之虞，料理包可放心添加米酒、口感更香，但也有不少信眾反映懷念過去現場分享的熱鬧溫暖，因此若明年流感等疫情穩定平安，將恢復現煮現吃的傳統做法。

▲▼ 南投竹山紫南宮舉辦「呷平安丁酒活動」 。（圖／記者高堂堯攝，下同）

▲現場人龍長達約1公里。

南投縣長許淑華也親自到場協助發贈丁酒料理包，她說今年開春求發財金的人數又再創新高，今天的大雨也澆不熄大批信眾的熱情，尤其先前時值南投燈會辦理期間，感謝紫南宮的努力行銷，為南投在地觀光帶來更多客源和活力。

此外，還有紀姓國小老師帶領24位小學三年級、四年級生到場進行校外彈性課程，認識紫南宮學習丁酒文化，學童秀出領到的料理包，開心又興奮。

▲▼ 南投竹山紫南宮舉辦「呷平安丁酒活動」 。（圖／記者高堂堯攝，下同）

▲▼南投縣長許淑華（上圖）、紫南宮主委莊秋安（下圖）親自發放料理包。

▲▼ 南投竹山紫南宮舉辦「呷平安丁酒活動」 。（圖／記者高堂堯攝，下同）

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