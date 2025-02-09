南投意麵攤正妹爆紅！爽嗑美食照片瘋傳　IG找到了

▲正妹進食的照片在網路上爆紅，IG被神出。（圖／翻攝臉書／南投戲院）



記者柯振中／綜合報導

南投縣南投市公所與在地戲院合作，舉辦美食接龍遊戲，想藉此推廣在地美食，沒想到一名正妹在意麵攤吃飯，意外讓活動爆紅，正妹的IG也被神出，讓網友們驚呆了。

為了推廣在地美食，南投縣南投市公所與在地戲院合作，舉辦「南投古城食字路口｜食全食美社群創作挑戰賽」，找民眾一起當「美食獵人」、吃爆南投，前三名能獲得3,000元至1萬元的獎金，吸引不少民眾參加。

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▼正妹進食的照片在網路上爆紅，IG被神出。（圖／翻攝臉書／南投戲院）



活動開跑以後，一名正妹報名參加，吃意麵的照片被臉書粉專「南投戲院」公布，沒想到意外在網路上爆紅，至今已吸引將近2,000人按讚，許多網友不禁大讚，「求正妹IG」、「什麼時候南投還有仙女」、「突然好想吃意麵」、「她的感覺好好吃。」

▲▼正妹參加南投在地美食活動，意外在網路上爆紅，連帶讓活動受到關注。（圖／翻攝呂姿妤Threads）



隨著照片在網路上爆紅，這名正妹的身分也被搜出，原來是有超過7,000人追蹤的網美「Zoe」呂姿妤。據了解，呂姿妤是土生土長的南投人，對於在地美食相當了解，除了在網路上爆紅的吃意麵照以外，她的社群軟體也有狂吃各種南投美食的俏皮照片，受到許多關注。

▼正妹參加南投在地美食活動，意外在網路上爆紅，連帶讓活動受到關注。（圖／翻攝呂姿妤IG）

