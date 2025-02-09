　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

南投意麵攤正妹爆紅！爽嗑美食照片瘋傳　IG找到了

▲▼正妹進食的照片在網路上爆紅，IG被神出。（圖／翻攝臉書／南投戲院）

▲正妹進食的照片在網路上爆紅，IG被神出。（圖／翻攝臉書／南投戲院

記者柯振中／綜合報導

南投縣南投市公所與在地戲院合作，舉辦美食接龍遊戲，想藉此推廣在地美食，沒想到一名正妹在意麵攤吃飯，意外讓活動爆紅，正妹的IG也被神出，讓網友們驚呆了。

為了推廣在地美食，南投縣南投市公所與在地戲院合作，舉辦「南投古城食字路口｜食全食美社群創作挑戰賽」，找民眾一起當「美食獵人」、吃爆南投，前三名能獲得3,000元至1萬元的獎金，吸引不少民眾參加。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼正妹進食的照片在網路上爆紅，IG被神出。（圖／翻攝臉書／南投戲院

▲▼正妹進食的照片在網路上爆紅，IG被神出。（圖／翻攝臉書／南投戲院）

活動開跑以後，一名正妹報名參加，吃意麵的照片被臉書粉專「南投戲院」公布，沒想到意外在網路上爆紅，至今已吸引將近2,000人按讚，許多網友不禁大讚，「求正妹IG」、「什麼時候南投還有仙女」、「突然好想吃意麵」、「她的感覺好好吃。」

▲▼正妹參加南投在地美食活動，意外在網路上爆紅，連帶讓活動受到關注。（圖／翻攝呂姿妤IG、Threads）

▲▼正妹參加南投在地美食活動，意外在網路上爆紅，連帶讓活動受到關注。（圖／翻攝呂姿妤Threads）

▲▼正妹參加南投在地美食活動，意外在網路上爆紅，連帶讓活動受到關注。（圖／翻攝呂姿妤IG、Threads）

隨著照片在網路上爆紅，這名正妹的身分也被搜出，原來是有超過7,000人追蹤的網美「Zoe」呂姿妤。據了解，呂姿妤是土生土長的南投人，對於在地美食相當了解，除了在網路上爆紅的吃意麵照以外，她的社群軟體也有狂吃各種南投美食的俏皮照片，受到許多關注。

▼正妹參加南投在地美食活動，意外在網路上爆紅，連帶讓活動受到關注。（圖／翻攝呂姿妤IG）

▲▼正妹參加南投在地美食活動，意外在網路上爆紅，連帶讓活動受到關注。（圖／翻攝呂姿妤IG、Threads）

View on Threads
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
全台新建案均價　剩5縣市2字頭
愛喝「一飲品」恐罹糖尿病！研究警告：年輕人影響最大
意麵攤正妹爆紅！IG找到了
李安得獎笑喊「我來自台灣」台下爆掌聲

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

南投意麵攤正妹爆紅！爽嗑美食照片瘋傳　IG找到了

送外國人台灣風提袋！她不定期「收到回禮」　網讚爆：最高敬意

明白天回暖「周二高溫24度」　2波東北季風接力連下6天雨

1月詐騙財損95億「比12月少28億」！財損金額增加最多是這縣市

《後宮甄嬛傳》紅了10幾年！她問「還有好看的劇嗎」　網點名這1部

快訊／21縣市低溫特報！急凍跌破10度　8地非常寒冷

忍「胸痛」5天不就醫！女兒春節返鄉驚覺母「心肌梗塞」

獨／睡醒「下水道不通」！天冷藏尿尿危機　2種疾病者要注意　

寒流水氣散...清境農場現群山白頭和雲海大景　櫻花漸綻放

拍妹臀被判刑！孫生曝心聲「現在很怕女生」：男生要保護自己

登2NE1演唱會大螢幕　安心亞嗨翻大扭臀

【自己的位子自己守護】貓貓座位被搶走！直接霸氣坐在爸爸腿上

汪早上進房看到姐姐...3度嚇到彈跳逃跑！她看傻：有鬼484？

國文老師教你濕／溼、姊／姐的差別！

【新年獎金挑戰】猜中注音拿獎金！超強媽成最大贏家嗨喊：好多錢～

徐薇訂機票出包「到機場飛機已飛走」　「臨櫃再買花10幾萬」老公反應網讚爆

她徒手拿黏鼠板包夾鼠鼠！快狠準超勇der

張蘭母子「抖音無限期封禁」　微博直播功能也遭暫停

好心嫂屋借小叔住竟遇害！　「被剁成塊」放單車菜籃搬運

【泰格與雪兒】水瓶座的世界

南投意麵攤正妹爆紅！爽嗑美食照片瘋傳　IG找到了

送外國人台灣風提袋！她不定期「收到回禮」　網讚爆：最高敬意

明白天回暖「周二高溫24度」　2波東北季風接力連下6天雨

1月詐騙財損95億「比12月少28億」！財損金額增加最多是這縣市

《後宮甄嬛傳》紅了10幾年！她問「還有好看的劇嗎」　網點名這1部

快訊／21縣市低溫特報！急凍跌破10度　8地非常寒冷

忍「胸痛」5天不就醫！女兒春節返鄉驚覺母「心肌梗塞」

獨／睡醒「下水道不通」！天冷藏尿尿危機　2種疾病者要注意　

寒流水氣散...清境農場現群山白頭和雲海大景　櫻花漸綻放

拍妹臀被判刑！孫生曝心聲「現在很怕女生」：男生要保護自己

掃除綠衛兵！黃國昌招募志工罷免台北綠委　「捍衛得來不易民主」

她罹胃癌3期「因忽視1警訊」　醫：90%患者都有

新北萬金杜鵑花展2／27開跑　雙展區打造浪漫賞花新亮點

南投意麵攤正妹爆紅！爽嗑美食照片瘋傳　IG找到了

女租客「偽造簽名」！推薦社區管委候選人　房東發現氣炸報警

愛喝「1飲品」恐罹糖尿病！研究警告：年輕人影響最大

李安獲美國導演工會終身成就獎！　笑喊「我來自台灣」台下爆掌聲

獨／歐陽妮妮剛出月中放話「再生兩個」　被問二胎進度…現況曝光

基隆72歲翁撞毀路邊10輛機車落跑　警調監視器找人開罰

網紅遭爆是「地獄房客」欠20萬租金水電　留滿屋子垃圾人間蒸發

2NE1「WELCOME BACK」林口開唱！　經典〈I AM THE BEST〉〈Ugly〉全場嗨翻

生活熱門新聞

鋒面要來了！　全台有雨「下最大」地區曝

具俊曄做1事「S家拿到全部遺產」！律師曝真相嘆氣

曾經滄海難為水下一句是啥？8萬人一看笑瘋

媽媽銀行上班「真看過樂透得主」　曝面相

劉喬安逃亡美國「5年生活費」哪來？警曝2管道

最快7月上路！80歲老人免評「直接申請外籍看護」

「以為下周一開學」大票家長崩潰！老師狂提醒

寒流「光穿厚外套」沒用！醫曝最暖穿法：增溫37%

不是人撞的！新竹紅綠燈倒了「原因超狂」

快訊／21縣市低溫特報！急凍跌破10度　8地非常寒冷

「3星座」喜迎翻倍成功！一分努力十分收穫

「台灣特產水果」纖維比蘋果多4倍！醫：2顆抵1盤高麗菜

快訊／今晨6.4℃凍番薯　「全台下2天」時間曝

劉喬安「太陽花女王→染毒→落網」外貌曝

更多熱門

相關新聞

還原路易莎爭議始末！　罷團發聲明稱「我們只是站在台灣這一邊」

還原路易莎爭議始末！　罷團發聲明稱「我們只是站在台灣這一邊」

大罷免進入熱戰階段，近日罷免團體在「路易莎埔里酒廠門市」進行連署時，遭到酒廠人員驅離，路易莎事後則公告「謝絕所有黨派的政治活動」，引起支持罷免的網友不滿，揚言抵制。對此，該團體「ALL罷馬志工團」5日發出聲明，還原事件始末，罷團表示「造成店家困擾絕非本意，我們會讓更多人知道，原來對於地方公務機關而言，南投的主人不是人民，而是馬文君，我們不屬於任何政黨，我們只是站在『台灣這一邊』，而你們沒有」。

加油發票中200萬元！　獎落2縣市

加油發票中200萬元！　獎落2縣市

女攀馬博拉斯橫斷墜谷失蹤6天　雪地搜救畫面曝

女攀馬博拉斯橫斷墜谷失蹤6天　雪地搜救畫面曝

赴紫南宮參拜　卓榮泰：朝野互相信任團結才能國泰民安

赴紫南宮參拜　卓榮泰：朝野互相信任團結才能國泰民安

東郡大山8山友失溫求救！黑鷹直升機馳援送醫

東郡大山8山友失溫求救！黑鷹直升機馳援送醫

關鍵字：

南投意麵正妹南投戲院南投市公所

讀者迴響

熱門新聞

快訊／小S送走姊姊後IG首發文！

護士忘給藥「藏置物櫃」　13患者逝

代班《不熙娣》…Sandy遭控「態度很不友善」

大S頭七！Makiyo、阿雅都來了

鋒面要來了！　全台有雨「下最大」地區曝

高雄碎屍魔住家傳搜出「死亡筆記本」　第4名婦人找到了！

嚴禁愛撫　2300人裸體郵輪出發

性侵小四幼女5年！獸父自稱100分爸爸

Makiyo現身大S家！

大S生前「最後遺願」晚8個月終實現

汪小菲群組大發飆「憑什麼封我號」　3點聲明切割親媽張蘭

小S打垮張蘭「1文件成關鍵證據」！

高雄輕軌爆衝突！夫妻抱嬰嗆無人讓座

貴婦大鬧微風南山影片曝光　律師譏巨嬰

汪小菲群聊嗆錯人糗了！「爆被踢出群組」

更多

最夯影音

更多

登2NE1演唱會大螢幕　安心亞嗨翻大扭臀

【自己的位子自己守護】貓貓座位被搶走！直接霸氣坐在爸爸腿上

汪早上進房看到姐姐...3度嚇到彈跳逃跑！她看傻：有鬼484？

國文老師教你濕／溼、姊／姐的差別！

【新年獎金挑戰】猜中注音拿獎金！超強媽成最大贏家嗨喊：好多錢～

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面