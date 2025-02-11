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硬闖北港溪溫泉秘境管制區！連釀3意外...騎士雷殘、皮卡摔落溪

記者高堂堯／南投報導

南投縣北港溪峽谷因秘境爆紅，但該處已經被惠蓀林場列為禁制區域，近日卻接連傳出遊客擅闖發生意外。7日有重機騎士不慎摔車「雷殘」，今日又傳出有遊客遭落石砸中手部，甚至有一輛皮卡不慎滑落溪底，所幸現場無人受傷。

▲▼惠蓀林場。（圖／翻攝Facebook／惠蓀林場）

▲北港溪峽谷有一處秘境為未開放區域，近日連傳民眾擅闖釀意外，今日有一輛皮卡滑落溪。（圖／翻攝Facebook／惠蓀林場）

7日13時許，一名重機騎士要進入惠蓀林場，疑似要尋找北港溪峽谷溫泉秘境，結果因道路有大小落石、地勢不平，導致機車失控，該名騎士連人帶車重摔，經消防局獲報到場，確認騎士沒有明顯外傷，但腳部出現麻痺情況，趕緊將人送醫治療。

▲▼惠蓀林場。（圖／翻攝Facebook／惠蓀林場）

▲▼7日有騎士不慎摔車，被緊急送醫。（圖／翻攝Facebook／惠蓀林場）

▲▼惠蓀林場。（圖／翻攝Facebook／惠蓀林場）

今日，又傳出有一名遊客不慎遭落石砸中，經救護人員到場後，沿途詢問，卻並未發現傷者，研判可能已經自行離開；另一起為一輛皮卡車駛入，結果車輛滑落北港溪底，所幸無人受傷。

惠蓀林場重申，北港溪峽谷屬於破碎岩層，地勢陡峻易有落石，中興大學實驗林管理處依據森林遊樂區設置管理辦法第16條，因天然災害或其他原因致有安全之虞者，管理經營者應即於明顯處為警告及停用之標示，並禁止遊客進入。故此處為惠蓀林場森林遊樂區未開放區域，本處於平台區林道設置管制點，公告禁止遊客進入。

▲▼惠蓀林場。（圖／翻攝Facebook／惠蓀林場）

▲惠蓀林場強調，該路段為未開放區域。（圖／翻攝Facebook／惠蓀林場）

近日因為農業部農田水利署南投管理處，辦理「能高大圳九仙溪圳頭水源補助強化工程」，整理施工便道，加上工程車進出，所以林道管制點柵門未關閉，吸引許多遊客到訪，目前工程仍持續進行，且落石不斷，呼籲遊客注意自身安全為上。

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