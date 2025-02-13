6歲女童贏得百萬電動休旅車　生日闖進決賽...連擲12聖筊奪冠

▲還在念幼稚園的蔡歲女童昨元宵節連擲12聖筊，贏得百萬電動休旅車。（圖／翻攝新天宮官方臉書）



記者游瓊華／雲林報導

叫她第一名！一名6歲蔡姓女童昨（12）日參加雲林西螺新天宮擲筊大賽決賽，結果一口氣擲出12個聖筊，驚呼現場所有人，最終拿下第一名，贏得國產百萬級電動車；另一個電動車得主則是50多歲的李姓男子，賽後兩名大贏家都開心不已。

雲林西螺新天宮去年接受一名信徒捐贈一輛BMW轎車，作為擲筊比賽獎品，成功吸引近6千名信眾參加。最終由一名20多歲的女子在決賽中擲出8個允筊奪得豪車。

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▲新天宮去年擲筊大賽頭獎是BMW吸引6000人參加，今年加碼兩台百萬級電動休旅車，讓參加人數翻倍。（圖／資料照片）

今年廟方再度加碼，提供兩輛國產百萬級電動車，讓信眾在蛇年試試手氣，共享熱鬧氣氛，結果參加人數再翻倍，共計1萬2000多人參加，有182人成功擲出6個聖筊進入決賽。

蔡姓女童在春節期間、2月2日跟父母走春到新天宮拜拜，當天還是女童生日，家人便讓女童試手氣，未料不僅初賽過關，到決賽更是一路擲出12個聖筊，最後幫家裡添得一台百萬電動休旅車，讓在場民眾都驚訝連連。

西螺新天宮擲筊活動在今年國曆1月15日開始，凡在廟內點燈、安太歲或添油香100元者，即可免費參加初賽。參賽者需擲出連續6個允筊，方可晉級元宵節舉行的決賽。決賽前20名可獲贈純銀項鍊作為紀念。