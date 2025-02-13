錫蘭2.3hrs長片揭心靈課程　負責人是「張老師」合作心理師！

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pexels）

記者鄺郁庭／綜合報導

YouTuber錫蘭日前發布長片「你的心靈不需要課程」，深入解析大型團體意識訓練（LGAT），片長長達2.3小時，3天就累積兩百萬觀看數。就有網友好奇查詢團體負責人，對方名叫林昱成，不僅是心理師，更是「張老師」基金會的合作對象，令他相當訝異。事後，「張老師」回函給錫蘭，已經暫停與林昱成的合作。

有網友看了錫蘭的影片之後，好奇查了一下團體負責人資料，從經濟部商業司查到，代表人叫做林昱成，有中華民國心理諮商師執照，「也是張老師成員之一？這樣真的沒問題嗎？」

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他忍不住質疑，「才疏學淺不知道林昱成心理師其他的經歷如何，但有牌的諮商心理師竟然能創立一間公司，透過這樣的課程設計賺取財務，跟學校、跟張老師、跟104、跟勞動部有合作，看來資訊實在很不透明啊…」

看到該則貼文後，錫蘭就先向「張老師」基金會檢舉林昱成，並得到對方的回函。「張老師」基金會回函中表示，「感謝您的來信與關注。本會已收到您關於林昱成諮商心理師涉及不良心靈課程營利之檢舉，並高度重視此事件對台灣心理諮商倫理及『張老師』基金會可能帶來的影響。本會已啟動調查，將秉持嚴謹的態度收集資訊了解事件全貌。」

基金會解釋，林昱成是126位特約合作心理師中的一員，職登於台北分事務所，並非正職員工，僅不定期支援部分講座課程與部分諮商服務。初步了解，林心理師自述表示其未參與「三階段心靈課程」之規劃或執行，亦未以諮商心理師身份擔任該課程講師。

不過，為確保心理諮商服務的專業性與品質及權益，他們目前已先暫停與林昱成心理師之合作，直至事件進一步釐清。