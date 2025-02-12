上心靈課出車禍！晚9分鐘被爆罵「遲到的企圖心咧？」　音檔曝光

▲講師瘋狂鬼打牆，怒問她「遲到的企圖心咧」。（圖／小黃授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

最近，心靈課程話題再起，就有網友翻出，去年底有學員在上課途中出車禍，結果遲到9分鐘被講師、助教圍剿的片段，講師不斷鬼打牆飆罵，要她面對「遲到的企圖心」，還激動表示她破壞承諾。錄音檔曝光後，讓上萬網友傻爆眼，洗版吐槽「這句超好笑」、「企圖心不是這樣用的，國語都沒學好還在說教，笑死誰」。

苦主小黃透露，當天是心靈課程「第二階段」的第一天上課，她騎車前往的途中碰上車禍，處理完三聯單後，只能盡量趕路，怎料遲到9分鐘，就被多名講師、助教圍攻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不僅如此，針對她的遭遇，課堂上也做出詭異解讀，認為是她抗拒的「受害版本」藉口，認為她的潛意識是不想進教室，才導致這場車禍。

▲她因車禍遲到，結果被講師、助教圍剿。（圖／小黃授權引用）

以下為音檔的一小段落

講師：所以遲到的企圖心咧？那妳幹嘛不提早出門？

學員：OK

講師：OK是什麼？那就面對妳遲到的企圖心啊？阿所以咧？基於結果？

學員：你再大聲我也不知道。

講師：那所以咧？關我大聲小聲什麼關係？

學員：那我要回什麼？

講師：就負責任啊？啊妳他X這句話是受害還是負責任。

學員：啊幹嘛要這樣無限上綱？

講師：什麼叫無限上綱？欸首先...小姐妳破壞承諾欸，妳不用面對喔？

學員：遲到企圖心到底是X小啦？

講師：是X小？妳他X上完基本課程，妳不懂遲到的企圖心喔？每個結果都是妳創造的啊！妳態度真的很爛。

學員：你那麼大聲，我幹嘛對你態度好？

講師：啊妳遲到欸！啊妳怎麼搞到人家要這樣對待妳。

學員：啊現在要檢討我嗎？

講師：沒有要檢討妳，誰那麼無聊要檢討妳，妳有夠受害欸，那妳要面對妳的遲到啦！

學員：你在派啥X啦？

講師：不能兇是不是啦？

學員：啊你想要幹嘛？（講師靠近學員）

講師：妳才笑話好不好......

對此，網友們紛紛回應，「有人這樣跟我講話，真的會被我打」、「那他過度譴責的企圖心呢？」「超好笑，Ｘ這什麼腦殘課程，信不信我去那邊發瘋，超好笑」、「這群人好好笑又好可憐，完全邏輯死亡，感覺就像是那種只會欺負弱小的人聚集在一起的邪教而已」、「先賞他們一巴掌，然後說每個結果都是你自己創造的啊」、「好扯！這樣叫心靈課程？根本是叫身心靈受創班吧」、「第一次聽到這種說法」、「感覺車禍是幫助妳不上這種課」。

．本文由小黃授權引用，「音檔」請點下方貼文。

►比心靈課程還狂！律師「見神秘力量」嚇壞 全場喊：大富翁捐100萬

►在家工作！超狂職缺上架「看得到人體氣場」 時薪驚呆一票人

►店員熱情給試喝！她爽快買2包「被收3包錢」傻眼 網炸鍋了