　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

上心靈課出車禍！晚9分鐘被爆罵「遲到的企圖心咧？」　音檔曝光

▲上心靈課出車禍！晚9分鐘被爆罵「遲到的企圖心咧？」　錄音檔曝光。（圖／小黃授權引用）

▲講師瘋狂鬼打牆，怒問她「遲到的企圖心咧」。（圖／小黃授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

最近，心靈課程話題再起，就有網友翻出，去年底有學員在上課途中出車禍，結果遲到9分鐘被講師、助教圍剿的片段，講師不斷鬼打牆飆罵，要她面對「遲到的企圖心」，還激動表示她破壞承諾。錄音檔曝光後，讓上萬網友傻爆眼，洗版吐槽「這句超好笑」、「企圖心不是這樣用的，國語都沒學好還在說教，笑死誰」。

苦主小黃透露，當天是心靈課程「第二階段」的第一天上課，她騎車前往的途中碰上車禍，處理完三聯單後，只能盡量趕路，怎料遲到9分鐘，就被多名講師、助教圍攻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不僅如此，針對她的遭遇，課堂上也做出詭異解讀，認為是她抗拒的「受害版本」藉口，認為她的潛意識是不想進教室，才導致這場車禍。

▲上心靈課出車禍！晚9分鐘被爆罵「遲到的企圖心咧？」　錄音檔曝光。（圖／小黃授權引用）

▲她因車禍遲到，結果被講師、助教圍剿。（圖／小黃授權引用）

以下為音檔的一小段落

講師：所以遲到的企圖心咧？那妳幹嘛不提早出門？
學員：OK
講師：OK是什麼？那就面對妳遲到的企圖心啊？阿所以咧？基於結果？
學員：你再大聲我也不知道。
講師：那所以咧？關我大聲小聲什麼關係？
學員：那我要回什麼？
講師：就負責任啊？啊妳他X這句話是受害還是負責任。
學員：啊幹嘛要這樣無限上綱？
講師：什麼叫無限上綱？欸首先...小姐妳破壞承諾欸，妳不用面對喔？
學員：遲到企圖心到底是X小啦？
講師：是X小？妳他X上完基本課程，妳不懂遲到的企圖心喔？每個結果都是妳創造的啊！妳態度真的很爛。
學員：你那麼大聲，我幹嘛對你態度好？
講師：啊妳遲到欸！啊妳怎麼搞到人家要這樣對待妳。
學員：啊現在要檢討我嗎？
講師：沒有要檢討妳，誰那麼無聊要檢討妳，妳有夠受害欸，那妳要面對妳的遲到啦！
學員：你在派啥X啦？
講師：不能兇是不是啦？
學員：啊你想要幹嘛？（講師靠近學員）
講師：妳才笑話好不好......

對此，網友們紛紛回應，「有人這樣跟我講話，真的會被我打」、「那他過度譴責的企圖心呢？」「超好笑，Ｘ這什麼腦殘課程，信不信我去那邊發瘋，超好笑」、「這群人好好笑又好可憐，完全邏輯死亡，感覺就像是那種只會欺負弱小的人聚集在一起的邪教而已」、「先賞他們一巴掌，然後說每個結果都是你自己創造的啊」、「好扯！這樣叫心靈課程？根本是叫身心靈受創班吧」、「第一次聽到這種說法」、「感覺車禍是幫助妳不上這種課」。

．本文由小黃授權引用，「音檔」請點下方貼文。

►比心靈課程還狂！律師「見神秘力量」嚇壞　全場喊：大富翁捐100萬
►在家工作！超狂職缺上架「看得到人體氣場」　時薪驚呆一票人
►店員熱情給試喝！她爽快買2包「被收3包錢」傻眼　網炸鍋了

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
不只是練習賽！韓媒曝台韓戰G2先發
22元外送發票中千萬！獎金沒人領爆糾紛
國道血滴子！天外飛來巨輪砸對向賓士　恐怖瞬間曝
快訊／民眾在亞灣「疑撈到屍塊」　警方送驗比對中
威力彩狂飆12億！3星座「受到財神眷顧」　快手刀衝了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

跟女友同居！海王劈腿「用LINE超狂1招」跟學妹聊天：每天重複做

「喜歡」和「擅長」都不算才能？120歲貓師父用《才能地圖》帶你破解！

紙風車增加反毒劇場演出！「喪屍菸彈」危害擴大⋯連教官都淪陷

上心靈課出車禍！晚9分鐘被爆罵「遲到的企圖心咧？」　音檔曝光

女行員罹「癌王」沒察覺！醫見臉上「1異常徵兆」驚覺不妙

潭雅神綠園道5年前就禁微電車　東豐后豐自行車道3／1跟進

情人節前最後衝刺！6大戀愛小心機讓曖昧升溫、成功脫單

快訊／3縣市大雨特報！南方雲系及鋒面影響　雨勢越晚越大

增購10萬劑流感疫苗僅東洋一牌　20日開打「可能有第二波開放」

「台灣諾羅大流行」流感也在高峰　噴酒精無效！林氏璧籲做好1事

硬闖北港溪秘境管制區！　皮卡不慎滑落溪底

S媽喪女9天首發聲！　痛苦喊:把悲傷留給自己

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

空姐騎UBike遭聯結車撞擊　捲入車底...送醫搶救不治

美國隊長「獵鷹」接棒！邁向漫威新篇章　盾牌對巨拳..大戰「紅浩克」哈里遜福特

高雄聯結車翻覆撞斷號誌桿　5汽機車遭波及...傷亡不明

義大利老公模仿老婆吐槽 用超台口音學：妳很煩餒！

批紙吸管「爆炸」難用改回塑膠　川普簽令：對鯊魚影響不大

韓國瑜：歡迎委員推薦地方小吃 訂午餐振興攤商經濟 #立法院

【把路當你家？】違停路中乘客開後車廂慢慢穿外套 按喇叭也不理會...

跟女友同居！海王劈腿「用LINE超狂1招」跟學妹聊天：每天重複做

「喜歡」和「擅長」都不算才能？120歲貓師父用《才能地圖》帶你破解！

紙風車增加反毒劇場演出！「喪屍菸彈」危害擴大⋯連教官都淪陷

上心靈課出車禍！晚9分鐘被爆罵「遲到的企圖心咧？」　音檔曝光

女行員罹「癌王」沒察覺！醫見臉上「1異常徵兆」驚覺不妙

潭雅神綠園道5年前就禁微電車　東豐后豐自行車道3／1跟進

情人節前最後衝刺！6大戀愛小心機讓曖昧升溫、成功脫單

快訊／3縣市大雨特報！南方雲系及鋒面影響　雨勢越晚越大

增購10萬劑流感疫苗僅東洋一牌　20日開打「可能有第二波開放」

「台灣諾羅大流行」流感也在高峰　噴酒精無效！林氏璧籲做好1事

吃湯圓脹氣、胃酸逆流？中醫教按「3部位」快速緩解　喝1飲料也能輕鬆消化

六堆祈福尖炮城新亮點！SDGs棒球尖炮城　總獎金40萬

藍發動罷免案被抓包狂抄名冊　綠營準備法律戰因應

Kep1er沈小婷遭前公司開告！　「身份證號竟沒馬賽克」見面會急喊卡

日本隊12強不敵台灣拍成紀錄片！監督：經典賽將組更強陣容

Honda「全尺寸旗艦休旅」新年式升級！3.5升V6動力折新台幣147萬起

分析陳怡君難關不只司法還有派系　媒體人：很難不聯想到2026選舉

小炳憶「與大S通2hrs越洋電話」　生前暖舉感動他：非常有愛

消費滿額抽鑽石項鍊！情人節餐飲優惠整理　親親合照送干貝奶油燒

跟女友同居！海王劈腿「用LINE超狂1招」跟學妹聊天：每天重複做

【喉嚨借過一下】海豚一口吞維他命還張嘴給飼養員檢查XD

生活熱門新聞

S媽半夜二度崩潰心碎「哭喊11字」　網全淚崩

諾羅肆虐就診創高！醫提醒：先別吃這食物

今元宵「15禁忌」1動作恐觸怒神明　3生肖大福星

劈腿2教授被拍！　超強美魔女身分起底

超強美魔女劈腿直擊！　2知名教授不倫變綠帽

新北耶誕城新場地找到了？網提1處「場地很大」

元宵節雨襲全台　明深夜到周四清晨最劇烈

50嵐「1飲品」巨好喝　一票人點頭：加珍珠會升天

應徵台大被抓包！　「神鬼女教授」真實面貌曝

全台下3天！　雨最大時間曝

嘉義「8旬藥師擁3情婦」　對話超鹹濕

被富豪包養「2個月300萬」　正妹客戶吐實況...律師驚呆

護理師爆離職潮！急診爆滿「病患躺地插管」

恐還有強烈冷氣團　急凍4天時間曝

更多熱門

相關新聞

看完YTR錫蘭揭密心靈課程　他愣：大學宿營也是同手法

看完YTR錫蘭揭密心靈課程　他愣：大學宿營也是同手法

YouTuber「錫蘭」近日上傳一則2小時影片，揭密心靈課程的問題，使用強烈的心理操控手法，甚至導致部分學員精神失常，有網友看完影片後，對「三階段」內容感到既熟悉又陌生，仔細一想，原來是跟國中的宿營一樣。文章被粉專「變色龍」轉發，不少人看完驚呼「真的一模一樣」，紛紛回憶起參加宿營的狀況。

錫蘭揭心靈課真相！邪教慣用「6手法」曝

錫蘭揭心靈課真相！邪教慣用「6手法」曝

爽升等頭等艙　男登機突被降級氣炸

爽升等頭等艙　男登機突被降級氣炸

砸萬元拍婚紗！相簿「竟出現第三者」　新娘崩潰

砸萬元拍婚紗！相簿「竟出現第三者」　新娘崩潰

YTR思庭再揭「心靈課大哭錄音檔」愛莉莎莎認證

YTR思庭再揭「心靈課大哭錄音檔」愛莉莎莎認證

關鍵字：

心靈課程講師辱罵學員遲到錄音曝光網友熱議

讀者迴響

熱門新聞

S媽半夜二度崩潰心碎「哭喊11字」　網全淚崩

搶買「三星電選四倍十期」　彩券行推另1玩法更賺

夫約洗泰國浴當面性交！網紅妻崩潰還挨告

諾羅肆虐就診創高！醫提醒：先別吃這食物

許瑋甯宣布新身份…害羞放閃！邱澤低調「寵妻護花」

高雄碎屍魔張介宗親弟失聯　警方解釋原因

今元宵「15禁忌」1動作恐觸怒神明　3生肖大福星

藍拋「還錢於民2.0」！　全民普發1萬

劈腿2教授被拍！　超強美魔女身分起底

超強美魔女劈腿直擊！　2知名教授不倫變綠帽

即／天雨路滑！彰化東外環15大小車連環撞

醫染諾羅「1天狂拉10次」：別再吃吐司稀飯了！

快訊／北市議員陳怡君議會辦公室、服務處　驚傳遭搜索

蘋果春季新品無預警上架

空姐騎UBike慘遭聯結車輾過　送醫搶救不治

更多

最夯影音

更多

硬闖北港溪秘境管制區！　皮卡不慎滑落溪底

S媽喪女9天首發聲！　痛苦喊:把悲傷留給自己

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

空姐騎UBike遭聯結車撞擊　捲入車底...送醫搶救不治

美國隊長「獵鷹」接棒！邁向漫威新篇章　盾牌對巨拳..大戰「紅浩克」哈里遜福特

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面