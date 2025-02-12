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夫超淫亂！約洗泰國浴竟當面激戰女服務員　網紅妻崩潰還挨告

▲男子搞外遇。（示意圖／CFP）

▲台中一名網紅結婚不到2年，婚姻就告終，還被出軌的丈夫告上法院。（示意圖／取自CFP）

記者郭玗潔／台中報導

台中知名網紅小薇（化名）和某公司老闆阿偉（化名）結婚後，發現阿偉不斷出軌，還帶她去洗泰國浴，當面和女服務者激戰，完事後問她「看完有沒有覺得老公X別人不過就是這樣」，讓小薇相當崩潰，從阿偉手機取得各種證據後，提出離婚訴訟，而阿偉也以小薇侵犯隱私權，對她提出刑、民訴訟，求償60萬。經台中地院審理，法官認為阿偉舉證不足，判小薇免賠。可上訴。

阿偉控訴，他和小薇在2022年2月22日結婚，婚後生有1子，小薇卻無故破解他的手機密碼，多次偷看和竊錄他和友人的通訊紀錄、飯店訂房資料、半裸照片等資訊，直到他在2024年2月16日收到小薇提出離婚的訴狀，才發現隱私權遭侵害，對小薇提出刑、民事告訴，兩人也於去年3月離婚。

阿偉指出，他是美國Globe University畢業，是2家公司負責人，具有相當社會地位，小薇則是外拍網紅，具有相當知名度，小薇卻翻拍他手機10次，內容涉及他和9名友人的對話，時間超過1年，導致他身心受創，還在結婚1年內刷他卡數百萬，每月花費都是部長級月薪，衡量雙方身分地位等情，他要對小薇求償60萬。

庭審時，小薇表示，阿偉在結婚同年9月，就提供她手機密碼，刻意讓她隨時觀看手機，讓她漸漸習得無助、默許阿偉尋花問柳、荒淫無度的行為，婚後她多次發現阿偉包養、送禮、約砲多名女性，在她生下小孩後，阿偉更以切斷經濟要脅，要她體諒他在外工作賺錢辛苦，接受阿偉自稱的「專一愛情」，導致她最後身心崩潰回娘家，卻遭阿偉變相趕出家門，連想探望小孩都遭拒絕。

▲▼正妹、妹子、美女、害羞、性感、床。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲丈夫大方出軌讓網紅相當崩潰。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫pixabay）

小薇舉例，阿偉在2022年6月9日深夜喝酒返家，醉醺醺地對她表示「老婆幫我洗澡」、「因為我剛剛去打砲了！」、「我喝醉了拉！我什麼都不知道，但要洗雞難喔！」，讓她深感震驚，隔日告訴婆婆，婆婆卻說阿偉是真心愛老婆，反而安排小薇接受心理諮商，而夫妻倆因阿偉出軌爭吵時，阿偉不僅不會道歉，還曾要求小薇在家手抄心經反省。

更誇張的是，小薇和阿偉在2022年9、10月陸續到泰國旅遊，第一次阿偉找了當地女性導遊當地陪，阿偉竟在小薇面前和女導遊緊貼舌吻，讓她當場崩潰走人，阿偉事後辯稱「喝醉了，不要生氣，對方又不漂亮」、「我最愛妳耶，老婆」。

夫妻倆第二次到泰國，阿偉又勸小薇一同體驗當地文化，陪他一起洗泰國浴，結果阿偉直接在小薇面前和女服務者性交，讓小薇大受刺激，精神折磨逼至極限，結束後阿偉還說「看完有沒有覺得老公X別人不過就是這樣，沒什麼好害怕的啊」、「男人都是這樣的，而且我這麼做沒有隱瞞妳，就是因為我愛妳」。

小薇表示，丈夫又在2022年11月邀過去的性伴侶「小秘書」一同道苗栗溫泉酒店過夜，並和其他友人訂了菲律賓宿霧薄荷島旅行機票，表示「出去應酬就是要帶女生呀，如果帶老婆，老婆被別人碰了怎麼辦」、「沒有人在帶老婆出國打球的」，她還發現丈夫在和女友人激戰後，應女友人要求上網買手機當禮物，或帶路邊搭訕的妹上酒吧、付酒錢，經她質問後，阿偉竟理直氣壯的說「妳老公被坑了，妳不要再吵了」、「妳應該心疼老公！我覺得我很委屈為什麼喝醉跑去付錢」。

小薇指出，阿偉甚至和其他友人合租房子，被她發現時辯稱「我算過開房都還更貴耶，而且已經退租了」，還講過「中華兒女千千萬不行我們就換」、「女孩子不可能年年18歲，但18歲的女孩年年有」等語。

直到小薇在2022年底懷孕，到日本出國散心，回來卻發現丈夫購買保險套，又約台北女生到台中遊玩，自承「跟OOO、OOO都3P呀」、「老婆妳都不能陪我一起玩，不像OOO都陪我一起把妹，一起3P，我們還有跟新竹整形妹，台北賣保險的，也找33但她不喜歡，還有那個誰誰誰...」更不滿說「所有人的老婆都可以接受，為什麼就妳這樣？」讓她一再產生認知混淆，愈加自責。

台中地院審理，法官認為，小薇已舉證說明阿偉同意她看手機，且對各種事件細節相當熟悉，而阿偉皆單純否認，欠缺對事證提出說明，另阿偉聲稱小薇揮霍他數百萬，看起來也是阿偉自己的消費，判小薇免賠，可上訴。

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