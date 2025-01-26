草屯鎮第19屆補選鎮長簡賜勝宣誓就職　捐出近80萬補助款

▲草屯鎮第19屆補選鎮長簡賜勝（右）宣誓就職。（圖／草屯鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

草屯鎮第19屆鎮長補選由國民黨籍的簡賜勝勝出，而簡賜勝也比照過去參選公職時的作法，捐出鎮長補選競選經費補助款79萬5150元給草屯鎮食（實）物銀行；「草屯媽」朝清宮也慨捐60萬元做為草屯鎮獨居老人愛心送餐基金，慶賀地方新父母官上任也同時做公益。

宣誓就職暨交接典禮24日舉行，由縣府民政處長林琦瑜主持監交，縣府人事處長李政憲監誓，鎮長補選當選人簡賜勝宣誓後，從代理鎮長簡青松手中接過印信，圓滿完成政務交接、成為新科草屯鎮長；包括前縣長林明溱、書畫大師李轂摩、立委馬文君、游顥、南投市長張嘉哲，及林儒暘、全文才、唐曉棻、李洲忠等多位縣議員，鎮代會主席陳文忠等代表、各里里長踴躍出席，現場也吸引大批民眾觀禮，鎮公所特別開闢直播觀禮空間，也透過網路全程直播。

此外，除朝清宮主委黃添榮於典禮上為獨老送餐工作捐贈60萬元善款，簡賜勝妻子陳麗華也代表丈夫捐出近80萬元選舉補助款，簡賜勝又代表鎮公所接受，畫面相當有趣溫馨。

▲南投縣在地商圈發展創新協會辦理贈餐活動，恭賀簡賜勝高票當選草屯鎮長。（圖／簡賜勝提供）

林琦瑜期許簡賜勝接任鎮長後，繼續帶領草屯鎮繁榮發展、重登全台第一大鎮；簡賜勝指出，感謝草屯鎮民厚愛與支持，讓他補選贏得漂亮，因任期實際只剩短短不到2年，他會效法縣長許淑華以行動鎮長自我期許，在1年內就交出讓鎮民滿意的成績單，也要拜託縣長、立委馬文君和游顥繼續相挺，讓草屯鎮游泳池重建等各項鎮政要務能早日實現。

為慶祝簡賜勝以高票當選草屯鎮長，南投縣在地商圈發展創新協會在20日也特別舉辦免費餐點贈送活動，邀請歐麥手感經典烘培坊、炒飯傳人、劉大爺草屯店、Kiki愛玩茶、翔哥茶攤、覓糖南投草屯店、舒其爾越式洗頭等多家在地店家共同參與，提供四百至五百份免費餐點，讓鎮民共享喜悅，也回饋鎮民對地方發展的支持。

簡賜勝對協會的支持與活動的精心籌劃表示感謝，也認為商圈是地方經濟的重要支柱，並承諾未來將致力於推動草屯商圈的創新與繁榮，打造更具競爭力與吸引力的草屯鎮。