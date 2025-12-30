　
社會 社會焦點 保障人權

彰化「三機車撞成一團」婦人腿骨折　消防員「零時差」衝出搶救

▲和美消防分隊前發生3機車撞成一團，婦人腿骨折火速送醫。（圖／消防局提供）

▲和美消防分隊前發生3機車撞成一團，婦人腿骨折火速送醫。（圖／消防局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

驚險！彰化縣和美消防分隊正門口前，今(30)日上午發生一起三輛機車撞成一團，所幸消防隊員第一時間聽到巨大撞擊聲響，立刻衝出救援，讓傷者得以在最短時間內獲得救治。這場車禍造成一名年約71歲婦人腿部骨折、緊急送醫，詳細事故原因正由警方調查中。

這起事故發生在上午10點5分左右，地點位於和美鎮德美路與義安路口。根據警方初步調查，一名27歲葉姓男子騎乘普通重機車沿德美路東往西行駛，與沿義安路北往南直行的陳女所駕駛的機車，以及62歲黃姓男子駕駛的微型電動二輪車發生碰撞。

▲和美消防分隊前發生3機車撞成一團，婦人腿骨折火速送醫。（圖／消防局提供）

▲和美消防分隊前發生3機車撞成一團，婦人腿骨折火速送醫。（圖／消防局提供）

三輛車瞬間撞成一團，零件噴飛，現場一片凌亂。兩名男性騎士在撞擊後自行起身，僅受輕微擦傷，並拒絕送醫。但陳姓婦人則倒地無法動彈，其所騎乘的機車損壞嚴重。當時恰巧開車經過的彰化縣議員賴清美，見狀立刻停車協助，除了關心傷者，更在現場指揮交通，防止後方來車造成二次事故。

▲和美消防分隊前發生3機車撞成一團，婦人腿骨折火速送醫。（圖／消防局提供）

由於事故現場就在消防分隊門前，隊員們一聽到聲響，便迅速攜帶救護器材奔赴現場，可說是「零時差」救援。救護人員發現陳姓婦人意識不清，且左小腿疑似骨折，立即進行包紮、固定等緊急處置，隨後火速送往醫院治療。和美警方獲報後也迅速到場處理。已知葉及黃兩人酒測值均為0.0mg/l，目前警方正調閱事故路口及周邊的監視器畫面，以進一步釐清三方肇事原因。

