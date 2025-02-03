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台灣世界展望會「籃海計畫」　用運動翻轉弱勢兒少生命

▲▼台灣世界展望會「籃海計畫」。（圖／台灣世界展望會提供）

▲台灣世界展望會「籃海計畫」協助孩子建立自信。（示意圖，非當事人／台灣世界展望會提供）

記者林璟倩／綜合報導

台灣世界展望會服務全台4.5萬名弱勢兒少，其中6成是12歲以上的青少年。為幫助這些孩子，特別推動「籃海計畫」，希望透過籃球運動把孩子從工地帶回球場，協助他們建立自信，走出困境。

14歲的小恆來自南部部落，父親工作不穩定，且有不良習慣，導致家庭被村落排擠，生活困頓。小恆性格內向，缺乏自信，家裡還有阿嬤和哥哥全家靠社福機構補助生活。每到假日或寒暑假，他不是在部落遊蕩，就是被「朋友」帶去外縣市打零工，不知去向。

社工員魏秀玲費盡心思尋找小恆，並邀請他加入籃海計畫，希望藉由穩定的訓練，讓他遠離遊蕩和非法打工。然而，小恆起初並不積極，甚至退隊兩次。直到兒時玩伴加入一起加入，他才穩定參與訓練。經過籃海計畫的定期活動，「發現小恆比較會笑了！」情緒和個性都變得比較穩定，也不再是黑暗角落的弱勢打工仔，小恆有自信的說：「就算遭遇失敗，我也會堅持最愛的籃球！」

台灣世界展望會「籃海計畫」邁入第4年，通過運動教育幫助弱勢青少年學習堅持與挑戰自我，在寒假期間，集結全台16支隊伍、超過300名球員，於2025年1月22日起展開為期4場的期中交流賽，特別感謝善心企業支持，期盼更多企業、團體和民眾支持籃海計畫，讓運動成為改變弱勢孩子人生的重要力量，共同成為弱勢兒少的最強應援團，讓更多像小恆一樣的孩子，找到人生的方向，實現他們的夢想。 他們相信，透過籃球，可以讓這些孩子看見希望，找到屬於自己的舞台。

了解更多「籃海計畫」，請至台灣世界展望會官網

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