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味全龍公益競標開跑！凱威基鴻捐實戰球具　助攻偏鄉棒球夢

▲▼味全龍,公益,棒球夢。（圖／頂新提供）

▲球星捐實戰球具助攻偏鄉棒球夢。

生活中心／綜合報導

把味全龍人氣球星的實戰球具帶回家，同時為偏鄉孩子的棒球夢助一臂之力！味全龍響應公益夥伴頂新和德文教基金會的「接棒未來」棒球公益計畫，即日起到16日推出林凱威、李凱威及劉基鴻等人氣球星的十項實戰用品公益競標，皆附有球星親筆簽名及證書，競標所得將捐贈給接棒未來計畫協助偏鄉棒球隊。

▲▼味全龍,公益,棒球夢。（圖／頂新提供）

▲林凱威捐球具助攻偏鄉棒球夢。

頂新和德文教基金會創辦人魏應充多年來持續支持各級棒球發展，期望打造棒球經濟生態圈。頂新和德文教基金會為了讓更多人關注偏鄉少棒隊，今年以「夢想起飛 接棒未來」熱氣球燈組為主題，參與 2025 台北燈節，每晚5時到10時於台北西區 B7 展出（中華路與漢口街口），2月14日晚間6時接棒未來公益大使劉基鴻也將到場。

▲▼味全龍,公益,棒球夢。（圖／頂新提供）

▲▼林凱威、李凱威及劉基鴻等人氣球星捐實戰球具助攻偏鄉棒球夢。

▲▼味全龍,公益,棒球夢。（圖／頂新提供）

味全龍不僅在球場上全力以赴，也在燈節活動期間以實際行動傳遞愛心，其中參與12 強賽事的選手林凱威、李凱威，入選 WBC 資格賽選手劉基鴻，以及王維中、吳東融、林孝程、張祐嘉、林逸達、曹祐齊、張景淯等十位球員，捐出實戰球衣、打擊手套、釘鞋及球帽用品，盼能吸引更多人關注偏鄉少棒隊。

▲▼味全龍,公益,棒球夢。（圖／頂新提供）

▲競標所得將捐贈給接棒未來計畫協助偏鄉棒球隊。

李凱威說，這次捐出的打擊手套，陪伴他度過許多練習時光，希望這份支持的心意能成為偏鄉少棒隊孩子們持續向前的動力。味全龍公益競標活動即日起進行至 2月16日晚間7 時止，競標所得扣除平台服務費後，將全數捐贈給「接棒未來」棒球公益計畫，幫助偏鄉少棒隊改善營養餐食、添購球衣球具，並提供急難救助。競標網址：https://tw.bid.yahoo.com/booth/Y8622318850

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