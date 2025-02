深海炸出「末日轟鳴」！泰坦號內爆5死　最新錄音曝光

▲泰坦號內爆之後,尾錐直直插入大西洋的海底。(圖/翻攝美國海岸警衛隊)

記者吳美依/綜合報導

鐵達尼號觀光潛水器「泰坦號」(Titan)2023年發生深海內爆,船上5人不幸罹難。根據最新釋出錄音檔,當時海裡只能聽見宛如雜訊的聲響,緊接著卻是一聲宛如雷鳴的巨大轟鳴,在幾秒鐘的混亂之後,又回歸平靜。

《福斯新聞》報導,案發當天,美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)一個錨定被動聲學記錄器,在案發地點的900英里(約1448公里)之外,疑似錄到泰坦號內爆的轟然巨響,上周才由美國海岸警衛隊釋出。

The #TitanMBI releases the suspected acoustic signature of the Titan submersible implosion. Audio recording courtesy of NOAA/NPS Ocean Noise Reference Station Network) https://t.co/h3ySH0PhiA pic.twitter.com/dXC7C1hy4y