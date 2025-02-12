深海炸出「末日轟鳴」！泰坦號內爆5死　最新錄音曝光

▲泰坦號內爆之後，尾錐直直插入大西洋的海底。（圖／翻攝美國海岸警衛隊）

記者吳美依／綜合報導

鐵達尼號觀光潛水器「泰坦號」（Titan）2023年發生深海內爆，船上5人不幸罹難。根據最新釋出錄音檔，當時海裡只能聽見宛如雜訊的聲響，緊接著卻是一聲宛如雷鳴的巨大轟鳴，在幾秒鐘的混亂之後，又回歸平靜。

《福斯新聞》報導，案發當天，美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）一個錨定被動聲學記錄器，在案發地點的900英里（約1448公里）之外，疑似錄到泰坦號內爆的轟然巨響，上周才由美國海岸警衛隊釋出。

The #TitanMBI releases the suspected acoustic signature of the Titan submersible implosion. Audio recording courtesy of NOAA/NPS Ocean Noise Reference Station Network) https://t.co/h3ySH0PhiA pic.twitter.com/dXC7C1hy4y — USCG MaritimeCommons (@maritimecommons) February 8, 2025

2023年6月18日，美國公司「海洋之門探險」（OceanGate Expeditions）經營的「泰坦號」在北大西洋下潛，不到2小時就與母船極地王子號（Polar Prince）失繫，研判因為深海壓力瞬間內爆，5名乘客全數罹難。

死者包括該公司執行長拉許（Stockton Rush）、法國探險家兼潛水家納若萊（Paul-Henri Nargeolet）、英國億萬富豪暨探險家哈定（Hamish Harding）、巴基斯坦富商達武德（Shahzada Dawood）及他19歲的兒子蘇里曼（Suleman Dawood）。

根據美國海岸警衛隊，泰坦號在最後一次通訊時表示「一切都好」，但報告顯示，該潛水器曾經暴露在自然環境中長達7個月，且船體沒有經過第三方檢查。

泰坦號「殘骸照片」首曝光！5死內爆後 一截尾錐直插海底

