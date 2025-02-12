碎屍魔曾「冰存屍塊」防屍臭？冰箱疑採到3死者血跡　警方回應了

▲高雄73歲碎屍魔張介宗10日回到案發現場，模擬當時手法。（圖／記者吳世龍攝，下同）

記者賴文萱、戴若涵／高雄報導

高雄73歲男子張介宗涉嫌殺害3名老婦後，將遺體剁碎棄置於前鎮運河內，其犯案手法極其殘忍，引發社會震驚，而他至今仍堅不認罪，遭收押看守所內。外傳警方在其住宅冰箱內疑似也採集到微量血跡，張可能曾冰存遺體，針對此說法，警方回應了。

針對全案檢警目前僅掌握3名婦人進入張介宗住處的畫面，其中包括林姓婦人、張姓婦人以及張介宗的黃姓大嫂3人。由於張介宗將3人遺體切得相當細碎，目前僅尋獲23塊屍塊，包括林婦的手掌、腳掌、臟器，以及張婦的胸骨等，3人頭顱均尚未尋獲。

而張介宗犯行曝光後堅不認罪，檢警10日提訊張介宗返回他位於前鎮區的住處進行勘驗，整個時長達5個半小時，帶回4大箱、2袋證物，要進一步釐清案情。

12日有消息傳出，警方勘驗時除了在房間、浴室內採集到被害人血跡外，冰箱內也疑似採集出微量血液，不排除是3名老婦的血跡，張介宗疑似殺人分屍後，為避免屍臭散出曾冰存屍塊。

針對此說法，警方回應，「相關傳聞說法非屬確實，全案警方均會秉持科學辦案之精神，讓跡證說話，並呼籲社會大眾回歸專業勿以訛傳訛。」