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社會 社會焦點 保障人權

領218萬幫兒子買屋...人在大陸卻無出境紀錄　警阻假投資詐騙

▲中興警及時阻詐，守住男子百萬老本。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲中興警及時阻詐，守住男子百萬老本。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

李姓男子日前至臺灣銀行中興分行櫃檯欲提領多達218萬5000元，並告訴行員是為了用來為兒子購買房屋；由於金額十分龐大，行員在關懷提問時發現異常，立即向中興分局通報，經警方到場鍥而不捨溝通後，方才阻止李男掉進詐團假投資騙局。

中興分局指出，日前接獲臺銀中興分行通報有民眾疑似遭詐騙，請求警方協助；員警立即趕抵現場，經詢問該李姓男子表示所欲提領款項，是要用來為兒子購買房產，警方當即表示要主動聯繫其子以確認情況，但李男卻以兒子「人在中國大陸」無法聯絡為由推諉。

▲中興警及時阻詐，守住老翁百萬老本。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方不敢大意，隨即透過警政系統查詢，顯示李男兒子並無出境記錄，進一步與李男溝通後，他才表示前述是詐騙集團成員教導用來告知行員及警察的提款藉口；警方亦告知近期詐騙案件中常見假投資手法，李男才恍然大悟，並立即取消該筆提款。

中興分局提醒，現階段最常見詐騙係「假投資」手法，先以高額報酬吸引被害人，待其初步投入資金後，逐步引導加碼，最後讓受騙民眾血本無歸；警方呼籲，接獲不明投資邀約時，務必保持警覺，切勿輕信來歷不明的投資管道，更不應在未查證對方背景的情況下匯款，若有任何疑問，可隨時撥打165反詐騙專線，或至鄰近派出所詢問，避免受害。

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