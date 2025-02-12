去年1月斷言「柯文哲會貪污」　吳子嘉挨告誹謗不起訴

▲前台北市長柯文哲不滿被指貪汙，控告吳子嘉誹謗結果不起訴。（資料照／記者林敬旻攝）

記者劉昌松／台北報導

美麗島電子報董事長吳子嘉去年初在網路直播中，直指「黃珊珊進到(台北)市政府之後，柯文哲會貪污」，柯文哲不滿提告加重誹謗，結果柯文哲真的因京華城容積圖利案被起訴了，檢察官認為柯文哲身為公共人物，廉潔與否與公眾利益有密切關係，處分不起訴吳子嘉；不過吳子嘉另罵柯文哲「雜碎」、「小丑」部分，被依公然侮辱罪嫌起訴。

吳子嘉是在2024年1月27日的網路節目「董事長開講」提到，「後來我發現，黃珊珊進到市政府之後，柯文哲會貪污，有可能有貪污的嫌疑，我今天在這邊講，柯文哲有貪污」，因此引起柯文哲不滿提告。

吳子嘉辯稱，柯文哲在黃珊珊競選市長期間，請當時的副市長彭振聲協助去向工程包商募款，柯文哲在台北市長任內的京華城開發案也有重大違失，導致市府、都委會、都發局遭監察院糾正，另外北士科、台智光案、及台北市漁農市場改建案，有些已經政風單位移送地檢署偵辦，所以才會認為柯文哲可能有圖利財團、貪污。

▲吳子嘉指責柯文哲貪污沒事，但是粗口罵人被起訴公然侮辱。（資料照／記者黃克翔攝）

檢察官調查，柯文哲的確因京華城改建容積獎勵案，涉嫌圖利京華城公司、鼎越開發公司高達121億545萬6748元，柯文哲且涉嫌收受威京集團主席沈慶京1710萬元賄款而遭起訴，可見吳子嘉發表言論並非虛構不實。

不過吳子嘉另外在2024年1月4日的節目中，針對美麗島公布的民調被指責為假民調一事，大爆粗口，飆罵資深媒體人黃光芹「你他媽」、「渾蛋」、「操你媽祖宗八代」，另外批評柯文哲是「雜碎」、「小丑」、「王八蛋」，用詞已經逾越一般人可合理忍受的範圍，檢察官因此另依對柯文哲、黃光芹犯公然侮辱罪，起訴吳子嘉。