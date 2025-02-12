　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

去年1月斷言「柯文哲會貪污」　吳子嘉挨告誹謗不起訴

▲柯文哲抵達台北地檢署。（圖／記者林敬旻攝）

▲前台北市長柯文哲不滿被指貪汙，控告吳子嘉誹謗結果不起訴。（資料照／記者林敬旻攝）

記者劉昌松／台北報導

美麗島電子報董事長吳子嘉去年初在網路直播中，直指「黃珊珊進到(台北)市政府之後，柯文哲會貪污」，柯文哲不滿提告加重誹謗，結果柯文哲真的因京華城容積圖利案被起訴了，檢察官認為柯文哲身為公共人物，廉潔與否與公眾利益有密切關係，處分不起訴吳子嘉；不過吳子嘉另罵柯文哲「雜碎」、「小丑」部分，被依公然侮辱罪嫌起訴。

吳子嘉是在2024年1月27日的網路節目「董事長開講」提到，「後來我發現，黃珊珊進到市政府之後，柯文哲會貪污，有可能有貪污的嫌疑，我今天在這邊講，柯文哲有貪污」，因此引起柯文哲不滿提告。

吳子嘉辯稱，柯文哲在黃珊珊競選市長期間，請當時的副市長彭振聲協助去向工程包商募款，柯文哲在台北市長任內的京華城開發案也有重大違失，導致市府、都委會、都發局遭監察院糾正，另外北士科、台智光案、及台北市漁農市場改建案，有些已經政風單位移送地檢署偵辦，所以才會認為柯文哲可能有圖利財團、貪污。

▲▼陳時中告吳子嘉求償北院開庭。（圖／記者黃克翔攝）

▲吳子嘉指責柯文哲貪污沒事，但是粗口罵人被起訴公然侮辱。（資料照／記者黃克翔攝）

檢察官調查，柯文哲的確因京華城改建容積獎勵案，涉嫌圖利京華城公司、鼎越開發公司高達121億545萬6748元，柯文哲且涉嫌收受威京集團主席沈慶京1710萬元賄款而遭起訴，可見吳子嘉發表言論並非虛構不實。

不過吳子嘉另外在2024年1月4日的節目中，針對美麗島公布的民調被指責為假民調一事，大爆粗口，飆罵資深媒體人黃光芹「你他媽」、「渾蛋」、「操你媽祖宗八代」，另外批評柯文哲是「雜碎」、「小丑」、「王八蛋」，用詞已經逾越一般人可合理忍受的範圍，檢察官因此另依對柯文哲、黃光芹犯公然侮辱罪，起訴吳子嘉。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
醫染諾羅「1天狂拉10次」！　腸胃炎吃什麼：別再吐司稀飯了
毛弟新歡「超正長相」曝光！　IG被揪7線索
全民普發1萬！　國民黨拋「還錢於民2.0」
護理師爆離職潮！2月逾700人出走　急診爆滿「病患躺地插管」
快訊／15車連環撞！慘況曝　後方塞成停車場
鋒面今夜掃台灣上空　3地雨最多

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

南非客騎機車遊大雪山...沒油刁車卡路中　和平暖警伸援手

台中市68處科技執法成效曝　這路口1年讓國庫進帳485萬

無照開BMW上路！新北19歲男稱「貧血暈眩」猛撞　2汽車、6機車遭殃

亂砍嘉明湖森林當營地　知名登山社股東、員工6人判刑

去年1月斷言「柯文哲會貪污」　吳子嘉挨告誹謗不起訴

和阿婆吵架！苗栗3國中表姊妹蹺家　蹲台中親戚家門口吹冷風

台11線貨車滿載鞭炮突燃放　竟是豬隊友險害「警消炸寒單」

快訊／天雨路滑！彰化東外環道15大小車連環撞　現場慘況曝

快訊／國1南下320K「1貨車2自小客車禍」　2人受傷送醫

解密富豪馬斯克極樂火人祭玩什麼？　大麻律師逆風挺合法

硬闖北港溪秘境管制區！　皮卡不慎滑落溪底

空姐騎UBike遭聯結車撞擊　捲入車底...送醫搶救不治

S媽喪女9天首發聲！　痛苦喊:把悲傷留給自己

美國隊長「獵鷹」接棒！邁向漫威新篇章　盾牌對巨拳..大戰「紅浩克」哈里遜福特

高雄聯結車翻覆撞斷號誌桿　5汽機車遭波及...傷亡不明

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

韓國瑜：歡迎委員推薦地方小吃 訂午餐振興攤商經濟 #立法院

批紙吸管「爆炸」難用改回塑膠　川普簽令：對鯊魚影響不大

今晚變天「元宵節雨最大」　周末又有鋒面

【喉嚨借過一下】海豚一口吞維他命還張嘴給飼養員檢查XD

南非客騎機車遊大雪山...沒油刁車卡路中　和平暖警伸援手

台中市68處科技執法成效曝　這路口1年讓國庫進帳485萬

無照開BMW上路！新北19歲男稱「貧血暈眩」猛撞　2汽車、6機車遭殃

亂砍嘉明湖森林當營地　知名登山社股東、員工6人判刑

去年1月斷言「柯文哲會貪污」　吳子嘉挨告誹謗不起訴

和阿婆吵架！苗栗3國中表姊妹蹺家　蹲台中親戚家門口吹冷風

台11線貨車滿載鞭炮突燃放　竟是豬隊友險害「警消炸寒單」

快訊／天雨路滑！彰化東外環道15大小車連環撞　現場慘況曝

快訊／國1南下320K「1貨車2自小客車禍」　2人受傷送醫

解密富豪馬斯克極樂火人祭玩什麼？　大麻律師逆風挺合法

潤娥甩「阿珠媽」五五身驚悚造型　戴珍珠重回仙氣女神

上海官員申請來台又被「封殺」　國台辦：民進黨政治操弄毫無底線

所長勾結洩密「台版柬埔寨」詐團首腦　監院糾正北市府警局、警政署

金門鬧區又停電！民眾摸黑吃早餐　138戶受影響台電急搶修

比心靈課程還狂！律師「見神秘力量」嚇壞　全場喊：大富翁捐100萬

南非客騎機車遊大雪山...沒油刁車卡路中　和平暖警伸援手

台中市68處科技執法成效曝　這路口1年讓國庫進帳485萬

「神鬼女教授」應聘台大被刷掉　校方：造假行為有違學術倫理

澤倫斯基鬆口！　計畫提出與俄羅斯「用領土換領土」

無照開BMW上路！新北19歲男稱「貧血暈眩」猛撞　2汽車、6機車遭殃

義大利老公模仿老婆吐槽 用超台口音學：妳很煩餒！

社會熱門新聞

高雄碎屍魔張介宗親弟失聯　警方解釋原因

空姐騎UBike慘遭聯結車輾過　送醫搶救不治

即／天雨路滑！彰化東外環15大小車連環撞

即／宜蘭機車行大火！4店面燃燒釀9傷

高雄碎屍嫌「昔日下屬」：他是狠角色！　腳下塞滿現鈔

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

快訊／上班快改道！　國1事故大回堵

碎屍魔曾抱怨「大嫂要給30萬」換房：想打發我？

7年女友報案車被偷　男被攔下才知失戀被法辦

快訊／六福村狒狒脫逃！官員下令射殺遭判刑8月　若定讞須坐牢

夫被羈押不在家　妻開戰小王到受孕

桃園工廠晚間火警！一人送醫治療

窮母療養院探女兒　沒錢搭車走回家遭酒駕女撞死

人夫激戰嫩妹4次：沒娶到妳所以出軌

更多熱門

相關新聞

反擊蔡壁如！昌：講這些有何幫助？

反擊蔡壁如！昌：講這些有何幫助？

民眾黨主席補選將於2月15日登場，由立院黨團總召黃國昌對上前立委蔡壁如。蔡壁如10日批評現在的民眾黨領導團隊，沒有交出前黨主席柯文哲政治獻金案的檢討報告；使黃國昌回擊，去年柯帶所有人說明政治獻金案時，沒看到蔡壁如。黃國昌今（12）日再開嗆蔡壁如，去年夏天對他來講，是很痛的起源，難道不會判斷事情孰輕孰重嗎？此時此刻講這種事情，對問題到底有什麼幫助？

蔡壁如提告敗訴　洪健益：欠我一個道歉

蔡壁如提告敗訴　洪健益：欠我一個道歉

柯被爆直通習辦　昌嗆：垃圾雜誌

柯被爆直通習辦　昌嗆：垃圾雜誌

柯文哲直通習近平？　民眾黨斥：用與案情無關內容抹黑抹紅

柯文哲直通習近平？　民眾黨斥：用與案情無關內容抹黑抹紅

黃國昌酸蔡壁如對事情掌握不全

黃國昌酸蔡壁如對事情掌握不全

關鍵字：

柯文哲貪污吳子嘉誹謗侮辱黃光芹

讀者迴響

熱門新聞

S媽半夜二度崩潰心碎「哭喊11字」　網全淚崩

諾羅肆虐就診創高！醫提醒：先別吃這食物

高雄碎屍魔張介宗親弟失聯　警方解釋原因

超強美魔女劈腿直擊！　2知名教授不倫變綠帽

空姐騎UBike慘遭聯結車輾過　送醫搶救不治

劈腿2教授被拍！　超強美魔女身分起底

排便都正常！她「冒2症狀」確診大腸癌

元宵節雨襲全台　明深夜到周四清晨最劇烈

今元宵「15禁忌」1動作恐觸怒神明　3生肖大福星

全台下3天！　雨最大時間曝

即／天雨路滑！彰化東外環15大小車連環撞

50嵐「1飲品」巨好喝　一票人點頭：加珍珠會升天

被富豪包養「2個月300萬」　正妹客戶吐實況...律師驚呆

應徵台大被抓包！　「神鬼女教授」真實面貌曝

新北耶誕城新場地找到了？網提1處「場地很大」

更多

最夯影音

更多

硬闖北港溪秘境管制區！　皮卡不慎滑落溪底

空姐騎UBike遭聯結車撞擊　捲入車底...送醫搶救不治

S媽喪女9天首發聲！　痛苦喊:把悲傷留給自己

美國隊長「獵鷹」接棒！邁向漫威新篇章　盾牌對巨拳..大戰「紅浩克」哈里遜福特

高雄聯結車翻覆撞斷號誌桿　5汽機車遭波及...傷亡不明

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面