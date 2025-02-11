酸蔡壁如對事情掌握不全　黃國昌：柯文哲出面說明時「我沒看到她」

▲民眾黨團時事聯訪記者會，總召黃國昌、副總召張啓楷、幹事長陳昭姿、立委麥玉珍。（圖／立院民眾黨團提供）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席補選將於2月15日登場，由立院黨團總召黃國昌對上前立委蔡壁如；蔡壁如昨（10）晚發文批評現在的民眾黨領導團隊，質疑面對前黨主席柯文哲政治獻金疑雲，至今沒交出檢討報告。對此，黃國昌今（11）直嗆，去年夏天柯文哲帶所有人出來跟社會說明政治獻金案時，「我當時沒有看到蔡壁如」。

身兼立院民眾黨團總召的黃國昌，11日上午與副總召張啓楷、幹事長陳昭姿、立委麥玉珍一同召開時事回應記者會。

針對蔡壁如昨稱，核心成員至今未提柯文哲政治獻金案檢討報告，質疑現在團隊害怕她回到黨中央，有許多既得利益者的弊端會被攤在陽光下？黃國昌回應，政治獻金案的部分，去年夏天柯文哲帶著所有民眾黨的人出來跟社會說明，「我當時沒有看到蔡壁如」。

黃國昌也重申第二遍，「民眾黨主席柯文哲帶著所有民眾黨的人出來說明時，我當時沒有看到蔡壁如，所以恐怕壁如姐對去年夏天發生的事情，掌握還不夠全面。」

▲蔡壁如。（資料圖／記者周宸亘攝）

蔡壁如10日深夜在臉書發文表示，2024年民眾黨面對鋪天蓋地的政治獻金疑雲，毫無疑問地讓支持者失望，為了挽回對民眾黨的信心，在8月28日向全國民眾保證，會在3個月內給出一份報告，因為相信「公開透明」是面對大眾質疑最好的方式，也因為「面對抹黑最好的解決方式，就是讓一切攤在陽光下」。

蔡壁如質疑，「為何時過半年，目前身為民眾黨的核心成員們，卻始終無法出具一份檢討報告？這還是當初柯文哲所相信的價值嗎？對支持者毀棄自己的承諾，不只領導團隊應該感到慚愧，更會讓支持者羞愧。」為何到了2024，黨中央現任核心成員們只會東遮西蓋那份出現問題的競選帳目，甚至連一份檢討報告都交不出來？

蔡壁如認為，現在民眾黨的領導團隊並不是真的害怕她會再次回到黨中央，而是害怕她一旦回到黨中央，會秉持柯文哲當初的信念、徹底執行柯文哲的SOP，要求團隊確實交出檢討報告，這樣就會有許多既得利益者的弊端被攤在陽光下，這才是血滴子蔡壁如不可以回黨中央的真正原因。