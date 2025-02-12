　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

丹麥情報機構警告　俄羅斯5年內恐對歐洲發動大規模戰爭

▲▼ 俄羅斯總統普丁30日與中國國家主席習近平進行視訊會談。（圖／路透）

▲報告指出，假設美國不出手干預，俄羅斯會在2年內對波羅的海國家構成區域威脅，並在5年內與歐洲爆發大規模戰爭。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

丹麥國防情報局（DDIS）9日發布一份非機密情報評估警告，若俄羅斯認為北約在軍事方面被削弱、政治出現分裂，可能在5年內找機會對歐洲發動大規模戰爭。

基輔獨立報報導，西方領導人與國防官員對於俄羅斯威脅、歐洲缺乏相關應對準備發出越來越嚴重警告。丹麥這份報告稱，「俄羅斯自認與西方存在衝突，正準備與北約開戰，儘管俄羅斯尚未做出發動戰爭的決定，但正在籌備必要時做出選擇的能力」，北約成員國之間的分裂可能為俄羅斯提供機會，尤其如果美國不願保護其歐洲盟友。

報告指出，俄羅斯若能在俄烏戰爭結束或是進入「冷衝突」（frozen conflict）狀態時重新分配軍事資源，就有可能在6個月內與鄰國開戰。依據報告結論，假設美國不出手干預，俄羅斯會在2年內對波羅的海國家構成區域威脅，並在5年內與歐洲爆發大規模戰爭。

報告也說，俄烏戰場的演變可能主宰俄羅斯未來的意圖，俄羅斯不太可能同時維持對烏克蘭與對北約的戰爭。

▼報告認為，北約成員國之間的分裂可能為俄羅斯提供機會，尤其如果美國不願保護其歐洲盟友。（圖／路透）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
李宗瑞變花燈高手　連4年得獎！馬年羊年還有機會
台鐵衝撞意外！　自強號車頭破大洞
吳姍儒重感冒　代班《不熙娣》：沒有人能取代S姐
史上新高！台積電員工分紅　平均每人領182.59萬
每天約30顆蛋！男網紅「1個月內狂吃1000蛋」　身體驚人變
快訊／中華男籃林俊吉傷退陳又瑋入替　全員升級商務艙
許瑋甯驚喜宣布新身份…害羞放閃！　邱澤低調「寵妻護花」愛相隨

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

想要賈伯斯親筆簽名名片　線上喊價271萬元！

北韓若發動核戰「24分鐘毀滅世界」　千萬人瞬間慘死！恐怖情境曝

嬰兒出生夭折！家屬領回遺體秒丟路邊　「整顆頭」遭野狗啃掉

阿特曼公開「同情」馬斯克：缺乏安全感，不是快樂的人

捐精男稱生下180個孩子！竟反悔「提告生母」　英法院罕見示警

可口可樂開第1槍！改用更多「塑膠寶特瓶」　因應川普鋼鋁重稅

丹麥情報機構警告　俄羅斯5年內恐對歐洲發動大規模戰爭

不滿川普欲奪格陵蘭！　20萬丹麥人連署：讓我們「買下加州」吧

富士山長高5cm！日本改用「衛星測量」山岳標高　驚人結果曝

每天約30顆蛋！男網紅「1個月內狂吃1000蛋」　身體驚人變化曝光

硬闖北港溪秘境管制區！　皮卡不慎滑落溪底

S媽喪女9天首發聲！　痛苦喊:把悲傷留給自己

空姐騎UBike遭聯結車撞擊　捲入車底...送醫搶救不治

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

美國隊長「獵鷹」接棒！邁向漫威新篇章　盾牌對巨拳..大戰「紅浩克」哈里遜福特

高雄聯結車翻覆撞斷號誌桿　5汽機車遭波及...傷亡不明

韓國瑜：歡迎委員推薦地方小吃 訂午餐振興攤商經濟 #立法院

批紙吸管「爆炸」難用改回塑膠　川普簽令：對鯊魚影響不大

義大利老公模仿老婆吐槽 用超台口音學：妳很煩餒！

今晚變天「元宵節雨最大」　周末又有鋒面

想要賈伯斯親筆簽名名片　線上喊價271萬元！

北韓若發動核戰「24分鐘毀滅世界」　千萬人瞬間慘死！恐怖情境曝

嬰兒出生夭折！家屬領回遺體秒丟路邊　「整顆頭」遭野狗啃掉

阿特曼公開「同情」馬斯克：缺乏安全感，不是快樂的人

捐精男稱生下180個孩子！竟反悔「提告生母」　英法院罕見示警

可口可樂開第1槍！改用更多「塑膠寶特瓶」　因應川普鋼鋁重稅

丹麥情報機構警告　俄羅斯5年內恐對歐洲發動大規模戰爭

不滿川普欲奪格陵蘭！　20萬丹麥人連署：讓我們「買下加州」吧

富士山長高5cm！日本改用「衛星測量」山岳標高　驚人結果曝

每天約30顆蛋！男網紅「1個月內狂吃1000蛋」　身體驚人變化曝光

台北寶可夢中心「旅行」系列將開搶　旅行袋、頸枕可愛實用

貓奴激推！台北「4.9顆星」嚕貓咖啡廳　千層蛋糕獲網友一致好評

示範100分工地！中部檢察大樓建案獲特優　檢座「斜槓」監工

BIODERMA「貝愛之心」為安寧病房病友獻愛　提供更好的肌膚照護

增購10萬劑流感疫苗僅東洋一牌　20日開打「可能有第二波開放」

想要賈伯斯親筆簽名名片　線上喊價271萬元！

曾替BTS設計韓服！32歲國際設計師輕生亡　家屬請警方介入調查

北韓若發動核戰「24分鐘毀滅世界」　千萬人瞬間慘死！恐怖情境曝

外媒預測赴美投資決議全落空　台積電董事會冷處理關稅議題

「台灣諾羅大流行」流感也在高峰　噴酒精無效！林氏璧籲做好1事

【把路當你家？】違停路中乘客開後車廂慢慢穿外套 按喇叭也不理會...

國際熱門新聞

男1個月內狂吃1000蛋 身體驚人變化曝

台積電變「美積電」？川普100％關稅進逼　護國神山應對策略曝

埼玉天坑！搜救人員發現疑似失聯者身影

91歲婦被14歲少年性侵　震撼：把他當朋友

馬斯克查帳挖出美政府「財政大黑洞」

北韓女兵遭性侵淪洩慾玩偶　只能自我安慰

4寶爸遭2男下藥「3P性侵」虐殺

1張車牌飆破2000萬　這數字太稀有

澤倫斯基鬆口：將提出與俄羅斯「交換領土」

川普脫口：烏克蘭有一天可能「變俄羅斯的」

特斯拉重挫逾6％！美股漲跌互見　台積電ADR小漲1美元

科學家：地球可能已進入升溫1.5°C時代

男友出軌！女趁熟睡切掉睪丸　害他流血亡

日飯店慘虧6年「股價暴漲4800％」　靠1物翻身

更多熱門

相關新聞

20萬丹麥人連署：讓我們「買下加州」吧

20萬丹麥人連署：讓我們「買下加州」吧

美國總統川普上任後揚言奪取格陵蘭、巴拿馬運河，甚至是加拿大，引發國際輿論反彈，而丹麥民眾近來則提出請願，建議丹麥政府買下美國加州，目前已吸引超過20萬人連署。

報告：美國成為「需要防範的風險」

報告：美國成為「需要防範的風險」

俄釋放美國公民　白宮：朝結束戰爭邁進一步

俄釋放美國公民　白宮：朝結束戰爭邁進一步

TOYOTA註冊「GR Celica」商標

TOYOTA註冊「GR Celica」商標

烏克蘭美人計　女當間諜刺殺普丁大將被抓

烏克蘭美人計　女當間諜刺殺普丁大將被抓

關鍵字：

俄羅斯歐洲北約丹麥

讀者迴響

熱門新聞

S媽半夜二度崩潰心碎「哭喊11字」　網全淚崩

搶買「三星電選四倍十期」　彩券行推另1玩法更賺

諾羅肆虐就診創高！醫提醒：先別吃這食物

夫約洗泰國浴當面性交！網紅妻崩潰還挨告

許瑋甯宣布新身份…害羞放閃！邱澤低調「寵妻護花」

高雄碎屍魔張介宗親弟失聯　警方解釋原因

今元宵「15禁忌」1動作恐觸怒神明　3生肖大福星

藍拋「還錢於民2.0」！　全民普發1萬

超強美魔女劈腿直擊！　2知名教授不倫變綠帽

劈腿2教授被拍！　超強美魔女身分起底

即／天雨路滑！彰化東外環15大小車連環撞

快訊／北市議員陳怡君議會辦公室、服務處　驚傳遭搜索

醫染諾羅「1天狂拉10次」：別再吃吐司稀飯了！

空姐騎UBike慘遭聯結車輾過　送醫搶救不治

蘋果春季新品無預警上架

更多

最夯影音

更多

硬闖北港溪秘境管制區！　皮卡不慎滑落溪底

S媽喪女9天首發聲！　痛苦喊:把悲傷留給自己

空姐騎UBike遭聯結車撞擊　捲入車底...送醫搶救不治

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

美國隊長「獵鷹」接棒！邁向漫威新篇章　盾牌對巨拳..大戰「紅浩克」哈里遜福特

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面