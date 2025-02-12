丹麥情報機構警告　俄羅斯5年內恐對歐洲發動大規模戰爭

▲報告指出，假設美國不出手干預，俄羅斯會在2年內對波羅的海國家構成區域威脅，並在5年內與歐洲爆發大規模戰爭。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

丹麥國防情報局（DDIS）9日發布一份非機密情報評估警告，若俄羅斯認為北約在軍事方面被削弱、政治出現分裂，可能在5年內找機會對歐洲發動大規模戰爭。

基輔獨立報報導，西方領導人與國防官員對於俄羅斯威脅、歐洲缺乏相關應對準備發出越來越嚴重警告。丹麥這份報告稱，「俄羅斯自認與西方存在衝突，正準備與北約開戰，儘管俄羅斯尚未做出發動戰爭的決定，但正在籌備必要時做出選擇的能力」，北約成員國之間的分裂可能為俄羅斯提供機會，尤其如果美國不願保護其歐洲盟友。

報告指出，俄羅斯若能在俄烏戰爭結束或是進入「冷衝突」（frozen conflict）狀態時重新分配軍事資源，就有可能在6個月內與鄰國開戰。依據報告結論，假設美國不出手干預，俄羅斯會在2年內對波羅的海國家構成區域威脅，並在5年內與歐洲爆發大規模戰爭。

報告也說，俄烏戰場的演變可能主宰俄羅斯未來的意圖，俄羅斯不太可能同時維持對烏克蘭與對北約的戰爭。

▼報告認為，北約成員國之間的分裂可能為俄羅斯提供機會，尤其如果美國不願保護其歐洲盟友。（圖／路透）