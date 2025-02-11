煙火前拍美照一秒後被撞飛　苦主看影片傻眼：飛這麼遠

記者魏有德／綜合報導

江蘇一名邱姓女子8日和妹妹出遊時，發現正有人在地上放著光彩奪目的煙火，她便以絢麗的煙火當背景，商請妹妹拿著手機，想要拍出值得紀念的美照。沒想到，邱姓女子前一秒還在「回眸一笑」，抓住感動的瞬間，下一秒一輛電動機車卻「橫空出世」，直接把邱姓女子撞飛，正個過程全被手機記錄下來。

▲江蘇一名女子在煙火前拍美照，一秒後被撞飛。（圖／翻攝微博，下同）

根據影片顯示，邱姓女子側身站在煙火前，在煙火及煙霧的背景襯托下，回眸一笑展現出「朦朧美」，但就在她把頭轉回來時，一輛從鏡頭右方高速出現的電動車，已經衝至她的面前，也讓邱姓女子瞬間露出驚恐的表情。

下一秒，電動車便直接撞上邱姓女子，連人帶車一起飛出鏡頭外，過程也剛好被手機錄影模式記錄下來。

邱姓女子表示，經過煙火時覺得特別好看，就請妹妹幫忙拍攝，剛好拍到整個「案發過程」，「對面那個阿姨車速太快了，她騎的是電動車，剛好轉頭和對面的人聊天，沒有看見我，又有煙花（煙火），就把我撞飛了！」

幸運的是，邱姓女子事後就醫只有「軟組織挫傷」，她表示，也就是瘀青一片，對方也賠償了600元人民幣（約2670元新台幣），「自己看視頻（影片）的時候也嚇著了，飛這麼遠！」