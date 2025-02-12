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廠商徵員工10個有9個不會開手排車　過來人曝：有考也不見得會開

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友表示，廠商應徵員工時，發現10位求職者中有9位都不會開手排車，讓他感到很好奇，「現在真的學開車的人，都不太學手排車了嗎？」結果引發千名網友按讚、留言討論，大多數人都認同會開手排車的人變少了，而且就算以前有考過，現在也不見得還會開。

▲開車、獨處。（示意圖／達志影像）

▲原PO好奇，現在學開車的人是否越來越少選擇學開手排車。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關。）

原PO在臉書「爆廢公社」發文提問，因為真的感到很好奇，所以想問問大家的經驗，「現在真的學開車的人，都不太學手排車了嗎？」剛剛廠商說他們應徵員工，10位求職者中有9位都是不會開手排車的人。

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沒想到文章被轉分享至爆料公社粉專，吸引超過千名網友按讚、留言討論，「會開手排才是王道」、「兒子學開車，選擇手排車，畢竟手排會，自排就會，但自排會，手排肯定不會」、「學手排車，但最怕上坡起步」、「現在手排車大概只剩貨車跟玩家在開了」、「我去年11月報駕訓班，整班5、60人裡只有2個是學手排」。

也有過來人表示，現在能買的手排車車型不多，加上有些人就算考過手排，由於太久沒開生疏了，也就不會開了，「別懷疑，即便有考也不見得會開」、「沒錯，當年我也是考手排，開車30年都是開自排，現在要我開手排，我也不會了」、「如果不是職業需要，應該沒必要考手排，也用不太到」、「以前是標配，現在是加費（指應徵人要加錢）」。

Kuma Fan 提問於 爆廢公社 好奇問問... 現在真的學開車的人，都不太學手排車了嗎？ 剛剛廠商說他們徵員工，來應徵的十位有九位都是不會開手排的...

爆料公社發佈於 2025年2月11日 星期二
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