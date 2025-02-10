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吃飽順手疊碗盤！服務生「偷翻他白眼」原因曝　一票也秒懂

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／●【爆廢公社】●）

▲原PO順手收拾、疊好碗盤。（圖／翻攝自FB／●【爆廢公社】●）

記者鄺郁庭／綜合報導

現在有不少人在外面吃飽飯，會幫忙把桌面收拾好。有網友表示，跟女友去餐廳吃完飯，要離開前他把碗盤全部疊在一起，想著方便服務生收桌，沒想到他卻目睹服務生白眼加碎唸「又來了…」一問之下，原來對方覺得，碗盤這樣疊會造成底部沒有沾到醬汁的地方也要洗，話題引發討論。

原PO在●【爆廢公社】●表示，他跟女友去餐廳吃飯，吃完要離開前，特地將碗盤都整理好、疊在一起，心想這樣方便服務生收桌，「沒想到竟然被我聽到，服務生看到後白眼加碎唸『又來了…』這是怎麼回事？」

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他忍不住問對方怎麼了，服務生就說「你這樣碗盤全部疊在一起，下面原本沒有沾到醬汁的地方，被你弄一個整個碗盤四面八方都是醬汁？這樣變成我要多花一倍的時間，去洗這些碗盤！」

看到貼文後，就有人覺得傻眼，「意思是他們洗餐具只有洗正面嗎」、「洗碗不是本來就要連底一起洗？還有…每個餐廳服務生收碗盤不也是疊一大盤收回去？」「我也是會收拾耶！但，從來沒有被唸過。」

不過，也有網友表示理解，「有沾到動物性脂肪的部份難洗很多，所以真的是增加作業量」、「這我懂，因為油膩的盤子跟沒油膩的疊一起很難清洗」、「服務生說得沒錯，有些地方會分開收的，分有油沒油，我就遇過這種老闆。」

有人則是緩頰，「我只會把同類型的疊一起，因為不知道每間餐廳的清潔習慣，所以不想造成他人的困擾」、「我是會整理放好，但不會去疊它」「遇到這種客人，我都會說你們真的好貼心，收桌超快欸」、「湯湯水水不要弄滿桌就好，其他的給服務員整理就好。」

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