間諜氣球內部曝光！　中共夠狠：用美國科技監控美國

▲間諜氣球內部曝光！中共這招夠狠：用美國科技監控美國。（圖／翻自《每日郵報》）

圖文／鏡週刊

美國在2023年1月，發現有一個詭異的大氣球飄浮空中，經過阿拉斯加州上空進入美國領空，隨後飛越蒙大拿州的軍事基地，最終於2月4日在南卡羅來納州外海，被F-22猛禽戰機截獲擊落。之後這個大氣球，被美方認為是「中國間諜氣球」，消息一出震驚全球。現在有最新調查消息曝光，這些間諜氣球雖是來自中共，但內部竟然都搭載「美國製」科技產品，反被中共利用來監控美國。

《新聞週刊》獨家報導指出，當時截獲間諜氣球後，由俄亥俄州的國家空軍與航太情報中心（NASIC）負責進行調查與分析，其中NASIC團隊發現，氣球內部的組成令人震驚。報導指出，研究團隊發現氣球內搭載的許多科技儀器，都是「美國製造」，包括衛星通訊模組是採用美國Iridium（銥衛星）公司，另外還有德州儀器（Texas Instruments）、康乃迪克州的 Omega Engineering、Amphenol All Sensors Corporation 和 onsemi等公司生產的感應器與通訊設備，甚至還發現了瑞士 STMicroelectronics 的技術。

報導還提及，調查人員發現一項中國專利文件，顯示如何運用美國衛星科技，操控這類氣球並蒐集敏感資料，更令人震撼的是，這些關鍵設備竟然都能輕易在網上購得。《新聞週刊》也詳述這份專利文件，這是一項由中國科學院航天信息創新研究院在2022年獲得的專利，這項專利描述一種高空氣球的控制和定位系統，中國可以遠端操控氣球、蒐集數據並將資料傳回，但內容提及的「控制和定位系統」，卻是採用美國Iridium公司的衛星收發器。換句話說，中共利用美國製造的科技，反過來監控美國。



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