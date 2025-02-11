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諾羅肆虐「春節腹瀉創高」！醫師緊急提醒：最近別吃這種食物

▲▼肚子痛,拉肚子,腹瀉,便祕,上班族（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲黃軒提醒，最近少吃生的海鮮、貝類。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

記者柯振中／綜合報導

近日諾羅病毒爆發，疾管署也示警GII.17型病毒株捲土重來，春節腹瀉就診創5年新高。對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，諾羅的臨床特徵為水洩（每天4到8次水樣便）及噴射狀嘔吐、低度發燒等症狀，民眾最近務必少吃生的海鮮、貝類，且酒精性乾洗手對諾羅病毒無效，應使用含次氯酸鈉（漂白水）的環境消毒劑。

黃軒在臉書粉專上提醒，根據監測結果，近期諾羅的群聚感染，多發生於餐飲場所、長照機構、家庭聚餐，以及食用未徹底加熱的海鮮，因此最近生的海鮮、貝類少吃為妙。

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至於臨床症狀的部分，黃軒表示，經典的症狀為水瀉（每天4到8次水樣便）、噴射狀嘔吐（兒童尤為明顯）、低度發燒（37.5至38.5度）、腹部絞痛伴隨肌肉痠痛等症狀。黃軒示警，小於5歲的孩童，可能因嘔吐導致代謝性酸中毒，老年人的脫水風險高，需要監測尿量與電解質平衡，這2種族群都是重症高風險族群。

▼近日諾羅病毒肆虐，許多人上吐下瀉跑去看診。（示意圖／ETtoday資料照）

▲▼飯店,旅館,酒店,飯店馬桶,飯店廁所,馬桶。（圖／記者陳涵茵攝）

黃軒也給出建議，想要預防諾羅，生活中有3大重點要注意，分別如下：

一、個人衛生

–如廁後、進食前使用「抗菌肥皂搓洗20秒」，重點清潔「指縫與甲溝」

–「酒精性乾洗手對諾羅病毒無效」！應優先選擇含次氯酸鈉（漂白水）的環境消毒劑。

二、飲食安全

–貝類水產需以85°C以上加熱90秒方可滅活病毒

–生熟食砧板分離，避免交叉污染

–腹瀉期間禁止為他人備餐（症狀消退後仍需持續48小時）

三、環境消毒

–嘔吐物處理應穿戴手套與口罩，先以5,000ppm漂白水覆蓋30分鐘再清除

–門把、電梯按鍵等常觸碰表面，每日以1,000ppm漂白水擦拭。

黃軒說，由於諾羅病毒為RNA病毒，使用抗生素無效，可能加劇腸道菌群失衡，醫療處置上主要採用補充水分、電解質的療法。若患者出現持續嘔吐超過12小時、血便或意識改變的危險徵兆，務必立即就醫。

 
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