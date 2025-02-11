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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立法院否決選罷法覆議案　議員憂：台灣民主大走回頭路

▲▼全台罷免團體將於2/10（ㄧ）由曹興誠董事長陪同赴中央選舉委員會遞送罷免選區立委提議連署書，第一波連署書兩點已送達中選會。（圖／記者湯興漢攝）

▲全台罷免團體近來不斷赴中選會遞送罷免立委提議連署書。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院今（11日）否決行政院針對選罷法修法所提的覆議案。北市議員顏若芳說，選罷法遭惡修，不僅可能造成個資外洩的疑慮，更會大大影響人民參與罷免案提議、連署的意願，這種把人民罷免權關進大牢的惡法，不僅是全球首創，更是世界首惡，讓台灣民主大走回頭路。

台北市議員顏若芳說，國民黨一下提高罷免門檻、倡議停止大罷免，一下又瘋狂造假罷免案提議書被選委會打臉，可見藍營操縱的報復性罷免根本就是毀憲亂政的遮羞布，為守住權位不惜犧牲人民罷免權。

顏若芳指出，行政院日前對選罷法惡修提出覆議案，今天立法院則以51：60的票數封殺覆議案，甚至國民黨立委翁曉玲還提出，新版選罷法公布施行後，罷免案二階應全面適用新法。

顏若芳直言，這種「一個罷免、兩種標準」的想法，不僅會大大提高各地群眾自發罷免國民黨立委的門檻，連國民黨自己提出的罷免案，也會一併遭殃。但翁曉玲此舉，也證明了國民黨內早就知道自家提議的罷免案提議書錯漏百出，國民黨也已經定調這次的報復性罷免，目的是作秀，而非通過。

「另外，國民黨這次提議的罷免案中，不僅有資料錯假，甚至還有領銜人資格不符的問題。」顏若芳表示，看看國民黨強推的新版選罷法中，強迫人民提議、連署罷免案時都要檢附身分證影本，請問，如果人民的個資落入這種來路不明的領銜人手中，造成民眾權益受損，該如何是好？

顏若芳說，選罷法遭惡修，不僅可能造成個資外洩的疑慮，更會大大影響人民參與罷免案提議、連署的意願，這種把人民罷免權關進大牢的惡法，不僅是全球首創，更是世界首惡，讓台灣民主大走回頭路。

顏若芳表示，國民黨大玩兩面手法，遲早會被全民看清，最終只會成為罷免藍營立委的助力之一，「奉勸國民黨，回頭是岸」。

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