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屏東熟齡藝術工作坊報名啟動 　音樂+舞蹈+戲曲課程超熱門

▲屏東熟齡藝術推廣工作坊開放報名 。（圖／屏東縣政府文化處提供）

▲屏東熟齡藝術推廣工作坊開放報名 。（圖／屏東縣政府文化處提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府於3月至4月舉辦「2025表演樂活學習課程－熟齡藝術推廣工作坊」，開設音樂、戲劇、舞蹈、戲曲課程，每門課程150元，2月12日上午10點開放線上報名，提供50歲以上民眾藉由多元藝術學習，打造美好的樂活人生。

文化處表示，去(113)年專為熟齡族開辦的藝術推廣工作坊廣受好評，今(114)年延續辦理，主打「您我必修的美感體驗學分」，並加開戲曲課程。熟齡藝術工作坊每場3小時，由專業師資帶領學員以深入淺出方式體驗藝術之美。

文化處說明課程內容包含有，音樂課「人聲打擊」，由台灣知名人聲打擊大師黃晁為老師指導，透過獨創的人聲打擊教學系統，運用嘴唇、舌頭、口腔等部位，模仿打擊樂聲響，並透過音樂節奏訓練，有效激活口腔肌肉及腦力；舞蹈課程「銀芭蕾」由藝夥人表演製作團曾鼎凱老師帶領學員從基礎動作開始，感受芭蕾的自性與優雅。

▲屏東熟齡藝術推廣工作坊開放報名 。（圖／屏東縣政府文化處提供）

戲劇學科「表演工作坊」由相聲瓦舍創辦人金尚東老師專為50-70歲壯世代設計，透過肢體開發與伸展、發聲練習與應用、劇場即興遊戲、生命故事整理等，引導學員重新認識自己；戲曲學科「戲唱都馬」由南方薪傳歌仔戲劇團執行製作曾素萍老師以梁山伯與祝英台經典唱段《都馬調》為範本，透過唱腔、身段與表演三位一體教學，帶領學員體驗傳統歌仔戲的藝術魅力。

文化處歡迎50歲以上民眾踴躍報名，每場限額25名，相關資訊請上屏東縣政府文化處官網，或屏東藝遊臉書粉絲團查詢。

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