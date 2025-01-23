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下午3點後「北部50嵐全打烊」原因曝！眾人讚爆了：優良企業

▲▼ 50嵐,手搖飲,飲料店。（圖／記者劉維榛攝）

▲50嵐。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

手搖飲品牌「50嵐」深受大票鐵粉喜愛，被很多人視為手搖飲龍頭，分店遍布北中南。值得注意的是，50嵐今（23）日一早突然宣布，下午3點後，北區50嵐全面打烊，原因讓眾網友羨慕炸、留言讚爆，「第一次看到因為尾牙讓全門市都休息的企業」、「看起來還預留了給夥伴移動至尾牙地點的時間，真的很棒！」

50嵐一早在Threads公告，「北區（北北基）50嵐公告：因北區聯合尾牙活動，北區 50嵐所有分店，將於 今日1/23（四）15:00 前打烊。敬請各位顧客見諒，感謝您的支持！（´▽`ʃ♡ƪ）」，小編還逗趣在留言直呼，「偷許願，小編們都中大獎。」

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貼文引發熱議，「這樣中獎就不會因為在上班缺席而被取消了，讚讚」、「果然是我深愛的五十嵐」、「優良企業」、「突然想喝50嵐了」、「這樣四季春要哪買？太扯了無法接受！」

還有網友發現，有北部門市的公告是寫「本店於1/23（四）進行教育訓練，當日營業時間至14:30」，忍不住笑呼「嗯？教育訓練哈哈哈！」

有人則直嘆，「某連鎖咖啡品牌春酒中午出發，且早上還要去各門市支援」、「某企業全台店家一起辦（尾牙），辦在台中，要參加尾牙的自行前往，然後下午吃完，晚上全部的店家再趕回去上班。」

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