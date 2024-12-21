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50嵐「點1特製飲品」　他驚見一杯100元！店員曝：不太可能純鮮奶

▲▼ 50嵐,手搖飲,飲料店。（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO請家人買「特製手搖飲」，一杯竟要百元。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「不知道漲這麼兇！」一名男網友驚呼，請家人幫買50嵐「鮮奶布丁」，由於這是特製飲料，拿回家後才發現一杯竟要100元，讓原PO錯愕直呼「這樣只能久久喝一杯，不然心好痛！」文章曝光後，網友認為自己做才便宜，「我自己做只需要45元而且純鮮奶」；還釣出店員透露，原PO這杯可能不是純鮮奶。

一名男網友在Dcard以「快...快喝不起了」為標題發文，他知道鮮奶本來就貴，「物價飛漲呀，只有一個布丁，這樣只能久久喝一杯，不然心好痛！」

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文中也附上一杯50嵐手搖飲的照片，原來原PO特製點了一杯熱鮮奶加布丁，大杯價格為100元，等於一個便當價格了。

底下網友熱議，「可以只單點鮮奶+布丁，我怎麼都不知道」、「如果這杯是全鮮奶，價錢蠻合理欸，外面930ml鮮奶價錢大概90元，這至少要半罐吧，再加一顆布丁，光材料成本就逼近60元了」、「要喝就自己買材料來做，健康又便宜」、「我自己做只需要45元而且純鮮奶」、「多有錢才會這樣買？超市一瓶930ml鮮奶73元，一盒3入布丁30元」、「去超市買鮮奶+布丁比較便宜」。

留言串中，也釣出一名店員直呼，「飲料店員工路過，不太可能純鮮奶，有可能會加一點水，飲料店叫鮮奶一定比外面便宜很多，這杯確實有點貴」。

事後，原PO解釋，他5至6年前就點過這個喝法，至於價格部分，「原本是叫我姊幫買的，我也不知道漲這麼兇，一次叫了四杯家人的飲料也沒注意看...真的有被它貴到」。

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