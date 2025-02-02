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1飲料店好喝「菜單最不假掰」　一票人公認：這種店就是穩

▲手搖飲,手搖飲料店,手搖飲料,茶飲（圖／林世文記者攝）

▲原PO認為，50嵐飲品取名，讓他一目了然。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

不少人都遇過，看完飲料菜單，還是不懂內容物是什麼！而一名網友直言，50嵐的菜單是飲料店之中最直率、不假掰的，因為有些店家取得太花俏，讓他一度懷疑自己閱讀能力是否有問題。文章曝光後，引發全場共鳴回應，「真的是不要囉嗦欸，看很久...還要再問員工，有夠浪費時間」。

一名網友在Threads直呼，50嵐的飲料名稱應該是手搖飲料店之中，「最直率不假掰的吧？」他說，菜單上的飲品都能一目了然，反而有些店家取名太花俏，超怕踩雷之外，「害我以為自己閱讀能力有問題！」

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底下引來萬人討論，「把品項取名的很複雜，結果本國人跟外國朋友點飲料都很痛苦」、「真的！真的是不要囉嗦欸，看很久...還要再問員工，有夠浪費時間」、「有的中文猜不出飲料實體，還得看英文才懂」、「每次想要換一家喝都會很怕被當成北七...站在櫃檯看很久，還是喝50嵐好了」、「可不可我每次都要看底下的說明，才知道我點了什麼」、「所以八曜只去買過一次」、「去得正也覺得我國小沒畢業」、「茶魔也很簡單易懂」、「這種店就是穩，清心也是」、「吳家也很直白啊，完全不用猜」。

不過也有網友反問，「8冰綠哪裡直白了？不敢問也不敢點，怕被白眼怕踩雷」、「8冰綠是什麼？」有內行則解釋，「金桔汁+梅子醬+綠茶」、「印象中會叫8，是因為加一個金桔跟一個脆梅，兩個排在一起看起來像8」。

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