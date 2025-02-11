「大台南囡仔仙拚仙」藝展風華　31校傳藝團隊大顯身手慶元宵

▲台南市政府教育局11日於鹽水區武廟廣場辦理「大台南囡仔仙拚仙」藝術團隊表演活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為眾所期待的2025年元宵鹽水蜂炮活動華麗暖身，台南市政府教育局11日於鹽水區武廟廣場辦理「大台南囡仔仙拚仙」藝術團隊表演活動。

活動邀請台南市推廣民俗技藝有成的31所績優學校到場展現成果，並由鹽水區3所學校合作帶來氣勢磅礡的開場表演「廣東獅-群獅嬉戲獻祥瑞 鑼鼓喧天慶上元」，為活動揭開序幕，增添年節喜慶氛圍，台南市長黃偉哲親臨現場與市民一同欣賞精彩演出，並頒贈感謝狀嘉勉表演師生。

黃偉哲市長表示，鹽水蜂炮享譽國際，有「全球十大最佳慶典」美譽，而率先為此慶典揭開序幕的「大台南囡仔仙拚仙」活動，起源於民國90年「南瀛囡仔仙拚仙」，今年將邁入第25年，是以傳統藝術薪火相傳為核心，融合民俗體育與現代表演藝術形式，成為學校藝術團隊展現創意與技藝的重要舞台。

教育局鄭新輝局長表示，民俗技藝是台灣文化的重要瑰寶，台南市學校發展傳統藝術亦不遺餘力，團隊數高達234隊，今年活動以「創新」、「傳承」為主題，呼應教育局「美學創思力」政策，讓藝術教育多元綻放。特別是鹽水國中、歡雅國小、岸內國小3校的廣東獅，進行跨校合體表演開幕序曲，從各自展演到完美融合，充分展現傳統藝術的傳承與創新，也為發揚本土藝術文化注入更多活力！

教育局表示，31所表演學校包含高中1所、國中7所、國小21所、幼兒園2所，表演項目有創意電音、原住民舞蹈、民俗舞蹈、啦啦隊、獨輪車、鼓術、舞龍、舞獅、扯鈴等技藝，呈現台灣傳統多元藝術之美。表演節目自上午9時到下午4時，活動內容精采可期，歡迎民眾踴躍前往觀賞。