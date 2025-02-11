批賴清德不具院際協調中立地位　黃國昌：綠法律人才濟濟卻沒提醒

▲民眾黨團時事聯訪記者會，總召黃國昌、副總召張啓楷、幹事長陳昭姿、立委麥玉珍。（圖／立院民眾黨團提供）

記者袁茵／台北報導

面對國內朝野紛擾，總統賴清德昨（10）依《憲法》第44條規定賦予職權，邀集五院院長在總統府會商國政，這也是中華民國史上首次的五院會商，備受社會各界矚目。但立院民眾黨團黃國昌今（11）日批評，民進黨法律人才濟濟，怎麼沒人提醒賴清德，現在是半總統制，總統為最高行政代表，已不具有五五憲草設計的總統「中立、超然、獨立」地位？

針對賴清德昨召集院際協商稱「菩薩畏因眾生畏果」，以及立法院長韓國瑜打算找朝野協商總預算案，且外傳有意請行政院提追加預算方案解套？黃國昌先表示，針對賴清德聲稱用《憲法》第44條發動院際協商，「民進黨裡面法律人才濟濟，我覺得非常困惑，怎麼沒人提醒賴清德，《憲法》44條院際協商是依照孫文學說在『五五憲草』搞出來的東西？」

黃國昌說明，當時總統設計是「政權跟治權分離」，總統由國民大會選出來為「政權代表」，而五權機關為「治權代表」，但這種原始中華民國憲法設計到台灣以後，歷經7次的修憲，特別是現在採取半總統制，總統已是最高行政代表，「當他自己是最高行政代表時，早就不具有在『五五憲草』裡設計的『總統是中立、超然、獨立地位』。」

黃國昌提及，在此《憲法》變遷下，《憲法》44條院際協調權根本是一個「黨產條款」，修憲後，作為最高行政首長的總統，在理論、民主憲政原理上，已經沒有這樣的地位，扮演院際協調權的中立或仲裁者角色，且這在大法官釋字419號 已經闡釋非常清楚，「所以我非常驚訝，民進黨裡面法律人才濟濟，怎麼沒人提醒賴清德這件事情？」

黃國昌直言，就算沒人提醒賴清德這件事，別人可以說對識字419號不熟悉，但昨天出席的司法院代理院長、大法官謝銘洋應該沒資格與立場說不熟悉，卻還是出席且配合演了這場戲。

黃國昌指出，自己在過年期間一再呼籲賴清德「以蒼生為念，以台灣為念」，好好幹點正事，回應人民現在對於政府執政的不滿跟需求，不要去搞什麼大罷免，但賴清德還是執意為之、一意孤行，昨天面對問題時還試圖引佛經的話稱「菩薩畏因眾生畏果」，想幫發動大罷免撕裂台灣社會找藉口，「講不客氣一點，真正倒因為果的人，恐怕是賴清德自己。」

黃國昌批評，「從頭到尾發動大罷免的是誰，不就是民進黨在做的事情嗎？」民進黨發言人、民進黨黨中央一直推說「是公民團體」，問題是立院民進黨團總召柯建銘講得很清楚，說「國民黨要倒了，民眾黨要散了，41席國民黨區域立委非罷不可」，這就是柯建銘發出的「超甲級動員」。

黃國昌續指，擔任民進黨新北市黨部主委的蘇巧慧，也在過年後率所有民進黨新北市立委，說要全力協助罷免在野黨立委，「這些全部都是客觀事實，怎麼賴清德看不到？」民進黨說一套做一套的兩手策略，想達成「一黨獨大、一黨專政」目的，控制行政院、監察院、考試院、司法院還不夠，連國會都要全部控制，國會得由民進黨說了算，其他在野黨就該倒、散，應該全部被罷掉，「這不就是民進黨搞好幾個月，在台灣社會透過媒體、側翼所散播的訊息嗎？」