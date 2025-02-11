全身麻醉患者「3小時前灌500cc水」　醫曝原因：仍可進行手術

▲全身麻醉前，要禁食6-8小時。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者施怡妏／綜合報導

整形外科專科楊弘維醫師表示，一名準備接受全身麻醉手術的病患，在三小時前喝了500cc的水，以為禁食只是不能吃東西，不過後來麻醉科醫師訪視後，水已經進到腸道了，所以可以全身麻醉，他也再次提醒，全身麻醉手術前，至少要禁食6-8小時，不要吃任何食物和喝任何液體，包括喝水、抽菸及吃檳榔。

楊弘維醫師在Threads發文，一名患者昨日10點準備接受全身麻醉手術，結果早上7點起床後喝了500cc的水，以為禁食只是不能吃東西，因為她每天早上都有喝一大瓶水的習慣，「我一聽整個嚇死寶寶」。

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不過，麻醉科醫師訪視後，確認病患本身沒有腸胃問題，並且距離手術時間已隔了2-3小時，水應該已經進入腸道，因此可以接受全身麻醉手術，如果要更準確，可以使用超音波檢查胃排空的狀況。

楊弘維醫師強調，準備接受全身麻醉手術前，至少要禁食6-8小時，不要吃任何食物和喝任何液體，包括喝水、抽菸及吃檳榔。主因就是怕「嗆到」，如果胃內有食物，因為患者本身是全身麻醉沒有意識的狀態，容易嘔吐嗆入氣管，「造成『吸入性肺炎』，這是一個致命的狀況，不能輕忽！」

楊弘維醫師引用台大麻醉科洪明輝醫師的話，雖然臨床試驗後，發現在正常的情況下，禁食「夠了就好」，不要太限制清澈型的飲料，除了可以紓緩禁食期間的飢餓和口渴感外，病患也有較高的滿意度，「只要最後喝水的時間在手術麻醉2-3小時前，並不會比完全不喝水的6-8小時以上的嚴格禁食方式，造成更高的嗆傷風險」。

楊弘維醫師建議，雖然可以喝水，但還是保守一點比較好，若有延緩胃部排空的不正常情況伴隨時，嗆傷風險就比較高，「不過，實際上為了節省麻煩以及發生非預期事件，多數我們還是會建議什麼都不吃跟喝」。

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