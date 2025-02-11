今晚變天「元宵節雨最大」　周末又有鋒面

▲今晚起變天，元宵節和周四雨較大。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天（11日）白天晴朗溫暖，晚間起降雨漸增多，明天元宵節到周五各地有降雨機會，其中元宵節和周四雨較大，周末又有一道鋒面通過台灣以北地區，不過這波雨勢較小，但後續冷空氣稍強，是否可能從東北季風升級為冷氣團待觀察，屆時將有一波明顯降溫。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今天上半天台灣附近仍受偏東到東南風影響，水氣不多，各地大致晴到多雲，下午到傍晚逐漸有中高層的雲系北上到台灣上空，中南部、花東雲量增多，晚間到明天清晨水氣增加，苗栗以南、花東逐漸轉為陰天有短暫陣雨，新竹以北到宜蘭一帶雲量也會明顯增多，山區亦有零星降雨開始出現。

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明天元宵節白天水氣持續北上，吳聖宇指出，包括北台灣在內，各地都將是陰天有短暫陣雨，同時北邊鋒面系統逐漸接近，晚間到周四清晨間快速通過，在水氣偏多的情況下，各地持續是有雨的天氣，由於這次鋒面本身結構較好，加上水氣多，局部地區的雨勢可能會較大一些，感受上會比較像春雨。

吳聖宇分析，周四白天鋒面雖已通過，但底層東北季風增強帶來較涼的空氣，中層以上仍有較多的暖濕水氣持續經過，各地普遍有短暫陣雨，降雨時間會比較長，因此局部地區，特別是山區，仍可能有較多的累積雨量。周五東北季風會逐漸減弱，風向漸轉偏東風，但中高層來到台灣附近的水氣還是蠻多的，各地可能雲多且厚，普遍有短暫陣雨，不過降雨量會比周四來得減少。

▲天氣趨勢。（圖／翻攝天氣風險公司臉書）

周六風向再轉為東南到偏南風，雲雨帶跟著往北移動，吳聖宇說明，降雨較明顯地方縮減到北部、東半部以及中南部局部山區，中南部平地有機會轉多雲，但很快周六晚間又有另一道鋒面快速通過台灣以北，周日東北季風再增強，幸好這波鋒面位置偏北，水氣較少，東北季風南下後帶來北方較乾空氣，周日到下周一除迎風面地區仍有局部降雨外，其他地方多雲或有陽光。

未來溫度起伏變化較大，特別是白天高溫，吳聖宇分析，今天陽光明顯，高溫可到23到25度，南部有可能更高一些。但是明天降雨增多後，中北部、東北部白天高溫將降到17到20度，南部及花東高溫降到20到22度。周四東北季風南下加上降雨持續明顯，中北部、東北部白天高溫16到18度，南部及花東高溫18到20度

周五和周六白天溫度呈現上升趨勢，中北部、東北部高溫將逐漸回升到21到23度，南部及花東回升到23到25度。周日東北季風再增強，北台灣溫度又會有明顯下降的機會，高溫可能再降到20度以下。

夜晚清晨的低溫變化比較小，中北部、東北部低溫大致維持在14到16度，空曠地區有機會降到12到14度，南部及花東地區低溫16到18度，空曠地區14到16度。周日南下的冷空氣強度可能會稍微強一些，有沒有機會從東北季風變成大陸冷氣團等級待觀察。

吳聖宇表示，接下來這幾天不論是天氣、溫度變化都很大，很有春季天氣多變的感覺，尤其降雨的部分，明後兩天局部地區累積的雨量有機會較多，雖然不至於有特別強的雨勢，但是降雨的型態跟冬季的降雨不同，偏向春雨型，溫度的起伏變化也很大，要多留心。