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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

談賴清德召五院長會商　黃珊珊籲：執政黨要謙卑、多數黨須理性

▲▼總統賴清德召集五院院長入總統府進行國政會商。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德召集五院院長入總統府進行國政會商。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

面對朝野僵局，總統賴清德10日下午，依憲法第44條規定賦予職權，邀集五院院長會商國政，賴清德致詞時表示「五院就像是五根手指，五指併攏才有力量，靠得越緊，力量越大」。對此，民眾黨立委黃珊珊今（11日）表示，五指若要併攏，靠的不是精雕細琢的瓷杯、更不是總統居高臨下的「慈悲」；現在，執政黨需要謙卑、多數黨必須理性，才能真正為民眾著想，由衷期望在新會期，能看到更多朝野合作，讓更多有利民生的法案能夠順利通過。

黃珊珊表示，昨日賴清德總統召集五院院長進行院際協商，被視為是化解目前朝野衝突、僵局的序曲。她希望賴清德總統能夠在這次的協商中，展現總統的高度、站在元首的立場，不僅能聆聽在野黨的意見，更能儘速提名餘下七位大法官人選，使我國憲法機關得以依憲法所定內容運作。

黃珊珊表示，從去年2月1日宣誓就職以來，她一直都站在「為台灣爭取最大利益」的角度質詢、提案；她相信，縱使朝野間歧見頗深，但是在「為台灣好」的角度上，雙方並不需要如此對立、劍拔弩張。

黃珊珊直言，自己希望賴清德總統在這次的協調中，能夠真正傾聽不同的聲音，並將這些建言落實於施政方針中。面對國際上不斷變動的局勢，台灣需要的並不是內部撕裂的環境；而是一個縱使意見不同、大家也都可以坐下來好好討論的自由民主場域。

黃珊珊認為，台灣若要大步向前，執政黨必須真正聆聽在野黨的意見；多數黨也必須敞開大門，與少數黨理性溝通。五指若要併攏，那不能只是過過場的一個個上台領紀念品，朝野之間向心力的凝聚，靠的不是精雕細琢的瓷杯、更不是總統居高臨下的「慈悲」；現在，執政黨需要謙卑、多數黨必須理性，才能真正為民眾著想、為民眾求得更大利益。

最後，黃珊珊強調，自己由衷期望在新的會期，能夠看到更多朝野合作，讓更多有利民生的法案能夠順利通過。

▼民眾黨立委黃珊珊。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼民眾黨團召開 總預算案卡關有解方 民進黨別再自己卡自己 記者會 黃珊珊 黃國昌 張啟楷 麥玉珍 吳春城。（圖／記者屠惠剛攝）

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