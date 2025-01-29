台灣釋迦品種大公開　農業部揭保存祕訣：軟熟才可密封包裝

▲台灣是目前全球釋迦栽培面積最大、技術最純熟的國家。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台灣是目前全球釋迦栽培面積最大、技術最純熟的國家，國產釋迦品種多元，常見的有鳳梨釋迦、台東2號、台東3號與綠鑽等品種，台東縣卑南鄉是國內最大產地。農業部在臉書粉專介紹，各個不同品種釋迦的特性，並提供消費者選購與保存技巧。

台灣釋迦品種中，又以鳳梨釋迦最著名，產期在每年12月至隔年4月，果肉Q彈，甜中帶酸，有鳳梨、百香果等熱帶水果的綜合味道，因而被稱為「鳳梨釋迦」。又名為大目釋迦的「台東2號」，產期從每年7月至隔年4月，果實大、產量高，成熟度判定方便，市場接受度高，是國內主要的栽種品種，但缺點是冬季遇到低溫容易裂果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

又名為「綠寶」的「台東3號」釋迦，產期從每年10月至隔年4月，具有大果、豐產、耐低溫，夏期果採後低裂果率，以及較慢軟熟等優點。而產期在12月到4月的「綠鑽」，果實為長圓錐形，屬於特大型果，果皮有明顯的鱗目，鱗溝為乳黃色，果肉為白色且具有傳統釋迦風味。





▲農業部介紹釋迦品種。（圖／農業部提供）

農業部提供選購與保存技巧，要挑外形端正、黃綠色為佳，以及果形圓整、顏色均勻的果實，避開有病蟲斑或損傷的果實；買回家後，將硬熟果置於室溫，未軟熟前切勿密封包裝，以免影響果實成熟和風味。

農業部提醒，當釋迦散發香氣、手壓有彈性時，正是品嚐的好時機，可以削皮後切塊，或直接挖取果肉享用，也可將軟熟釋迦放入冰箱，冷藏或冷凍後取出品嚐，冰涼的口感增添清新甘甜。