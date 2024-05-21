雙手比愛心！蕭美琴會僑胞笑意藏不住　肩背「台灣地圖」有巧思

▲蕭美琴今天與僑胞們見面時，完全藏不住笑意。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

副總統蕭美琴今（21日）下午出席出席海外僑胞回國慶賀總統、副總統就職茶會，她全程笑容滿面，心情相當不錯，甚至用手臂比出愛心示意。她透露，今天上班第一天，肩膀上特別背著從衛星看台灣的地圖，這代表著台灣土地的聲音，代表台灣人民的力量，也代表著自己為台灣人民承擔的責任。

蕭美琴今天致詞說，她用最誠懇的心，第一，要感謝世界的僑胞不遠千里回到台灣，關心台灣的民主，在台灣民主的歷程上，每一個腳步都跟台灣人民站在一起；第二，她自己在海外也服務過一段時間，特別謝謝僑胞長期做台灣外交最重要的後盾，因為僑胞代表著台灣人民良善、慷慨，作為世界良善的一股力量，因為僑胞好，讓政府推動外交工作過程中，也能夠更順利。

蕭美琴談及，第三，她非常謝謝許多僑胞朋友，因為關心台灣的民主，不管是這次前來參加總統賴清德與自己的就職典禮，還是在每一次的大選當中，不遠千里回到台灣來投下神聖的一票，「謝謝你們一直支持跟關心台灣的民主，我非常，感到非常的榮幸，能夠獲得台灣人民的信任」，未來輔佐賴清德，「我們肩膀上所承擔的，是許多海內外台灣人民對台灣未來的期待」。

蕭美琴透露，今天有一位年輕台灣設計師特別幫自己設計了一套（服飾），今天她肩上背著的，是與美國國家航空暨太空總署（NASA）從衛星看台灣的地圖，為什麼特別希望自己在就職之後第一天上班，肩膀上要背著「台灣土地的聲音」，是代表台灣人民的力量，也代表著自己為台灣人民承擔未來台灣向前的責任。