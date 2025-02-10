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2波「變天三溫暖」上沖下洗一日溫差破10°C！　9縣市發低溫特報

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

記者許力方／台北報導

中央氣象署今（10日）晚上10時23分針對9縣市發布低溫特報，因輻射冷卻影響，各地早晚氣溫偏低，今晚至明（11日）上午新竹至台南局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。寒流餘威影響，各地早晚輻射冷卻效應天氣偏冷，西半部日夜溫差大，可達10度以上，預測西半部及東北部低溫約11至14度，花東15度，空曠地區及近山區平地溫度則更低一些，明晨台南至新竹有局部10度左右或以下低溫發生的機率，高溫西半部約24度。

根據氣象署資料，目前低溫特報發布範圍包括新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市等9縣市，預計影響時間將持續到11日上午9時。

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▲▼ 。（圖／中央氣象署）

氣象署預報，明天清晨輻射冷卻效應明顯，早晚天氣仍冷，各地天氣多雲到晴，僅東半部零星雨，白天明顯回暖，入夜後南方雲系北移，南部、台東降雨增多。到了12、13日（周三、四）變天「陰雨元宵節」，全台容易下雨、天氣不穩定，尤其中南部、台東雨勢較明顯，加上東北季風增強，氣溫下降天氣轉涼。

●低溫黃色燈號（平地低溫10度以下）：
新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

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